Эксперты объяснили, почему от SWIFT отключают пока не всю Россию

Новые санкции приведут к девальвации рубля и финансовой изоляции России. Однако полное отключение РФ от SWIFT еще может стать следующим убийственным аргументом.

С субботы 26 февраля в международной платежной системе SWIFT объявили о готовящемся отключении от системы определенных российских банков. Как ранее писал Фокус, со ссылкой на иностранные СМИ, часть государств ЕС, а именно Германия, Италия, Венгрия и Кипр, до последнего момента не поддерживали отключение России. Очевидно, что применение этой санкции против ряда банков, вместо всей страны, стало именно тем компромиссным решением, которое удовлетворило все стороны.

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Константин Фастовец, глава отдела аналитики инвесткомпании Adamant Capital, объясняет такой шаг стремлением уменьшить негативное влияние от применения санкции на страны, которые ее вводят. То есть России фактически оставили возможность продолжать поставки нефти и газа на внешние рынки, чтобы предотвратить энергетический кризис в ЕС. Однако такой формат санкции ограничивает ее влияние и на саму Россию.

В свою очередь Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт Case Украина, не исключает, что причина применения подобной полумеры заключается в попытке оставить определенный люфт для дальнейших санкций. То есть, в Кремле, если не остановят оккупацию, должны ожидать решающий разрушительный шаг для финансовой системы.

Фастовец отмечает, что для российских банков, которые отключат от SWIFT, будут приостановлены все транзакции в иностранной валюте и прекращены расчеты с большинством внешних контрагентов. Напомним, санкции запада также затрагивают российский центробанк, большая часть международных резервов которого будет заблокирована.

"Примененные санкции в краткосрочной перспективе приведут к девальвации рубля и финансовой изоляции России, что заставит рядовых граждан РФ выходить на улицы и требовать от руководства страны остановить войну. Однако, на какие еще жертвы готов пойти Путин ради своих амбиций, к сожалению, никто не знает", — заключает Фастовец.

Напомним, глава Европарламента Жозеп Боррель сообщил, что страны достигли договоренности о выводе из SWIFT определенного количества российских банков и введении ограничительных мер, парализующих активы Центрального банка России.