Санкції душать кінопрокат: у Росії можуть закритися всі кінотеатри

Власники кінотеатрів розповіли журналістам, що до середини цього року в Росії закінчиться обладнання, за допомогою якого показують фільми.

Асоціація власників кінотеатрів Росії попередила про ризики "ліквідації всієї галузі" та попросила допомоги у влади РФ. Найбільші закордонні студії-мейджори скасували прокат своїх кінофільмів у російських кінотеатрах напередодні їхнього старту, і їхній подальший випуск відкладено на невизначений термін, повідомляє Interfax.

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Російські кінотеатри можуть втратити до 80% запланованої виручки, вважають представники асоціації. "Ми висловлюємо занепокоєння високою ймовірністю ліквідації всієї галузі кінопоказу в країні в умовах запровадження масштабних і безпрецедентних санкцій", — ідеться в їхній заяві.

Кількість і якість російських кінофільмів, що виходять на публічний прокат, не дозволяє закрити повну потребу кінотеатрів у контенті. До того ж випуск деяких російських фільмів із невідомих причин перенесено з найближчих дат або зовсім скасовано, незважаючи на те, що ці фільми отримали державну підтримку на виробництво, — скаржаться російські кінопрокатники.

Тяжка ситуація в Росії настала і з технічним і технологічним забезпеченням кінопоказу. Постачання кінообладнання та всіх комплектуючих, включаючи лампи для проекторів, без яких неможливо демонструвати фільми, припинено.

Оцінити запаси обладнання та комплектуючих у компаніях, які здійснюють їх постачання, складно, але ці запаси вичерпаються ще до середини 2022 року. Російських аналогів на сьогодні немає, — заявляють представники кінопрокатного бізнесу.

У зв'язку з цим Асоціація власників кінотеатрів звернулася до прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна з пропозицією про виділення кінотеатрам прямої субсидії обсягом і за методикою 2020 року (за методикою, яка застосовувалася в Росії в період пандемії).

Раніше Фокус повідомляв, що санкції залишили росіян без запчастин до їхніх автомобілів. Постраждали також оборонка та нафтопереробка РФ.