Санкции душат кинопрокат: в России могут закрыться все кинотеатры

Владельцы кинотеатров рассказали журналистам, что к средине нынешнего года в России также закончится оборудование, с помощью которого показывают фильмы.

Ассоциация владельцев кинотеатров России предупредила о рисках "ликвидации всей отрасли" и попросила помощи у властей РФ. Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта, и их дальнейший выпуск отложен на неопределенный срок, сообщает Interfax.

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Российские кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки, считают представители ассоциации. "Мы выражаем озабоченность высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране в условиях введения масштабных и беспрецедентных санкций", — говорится в их заявлении.

Количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. К тому же, выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным причинам перенесен с ближайших дат или вовсе отменен, несмотря на то, что эти фильмы получили государственную поддержку на производство, — жалуются российские кинопрокатчики.

Тяжелая ситуация в России наступила и с техническим и технологическим обеспечением кинопоказа. Поставка кинооборудования и всех комплектующих, включая лампы для проекторов, без которых невозможно демонстрировать фильмы, прекращена.

Оценить запасы оборудования и комплектующих в компаниях, осуществляющих их поставку, сложно, но эти запасы иссякнут еще до середины 2022 года. Российских аналогов на сегодня не существует, — заявляют представители кинопрокатного бизнеса.

В связи с этим Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам прямой субсидии в объеме и по методике 2020 года (по методике, которая применялась в России в период пандемии).

Ранее Фокус сообщал, что санкции оставили россиян без запчастей к их автомобилям. Пострадали также оборонка и нефтепереработка РФ.