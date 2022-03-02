Оборонка, импорт и нефтепереработка: США ввели санкции против РФ и Беларуси из-за Украины

Новые ограничения, как отмечают в Белом доме, ударят по 22 росийским компаниям, которые связаны с производством вооружения, а также предотвратят "утечку технологий через Минск в Москву".

США объявили о введении новых санкций против России и Беларуси в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

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В заявлении сказано, что многосторонняя координация западных союзников привела к тому, что Россия "стала глобальным экономическим и финансовым изгоем".

"Мы не позволяем Путину получить доступ к своему военному фонду, чтобы смягчить удар от наших действий. США и правительства других стран преследуют приближенных к Путину и их семьи, выявляя и замораживая активы, которыми они владеют в наших юрисдикциях — яхты, роскошные квартиры, деньги и другие незаконно нажитые доходы…Мы будем продолжать нести расходы вместе с союзниками и партнерами до тех пор, пока Путин будет продолжать эскалацию", — продолжили в администрации президента Джо Байдена.

Как отмечают в Белом доме, 2 марта США вводят следующий пакет санкций против РФ и Беларуси:

Подавление импорта технологических товаров в Беларусь в ответ на поддержку полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Такие ограничения, как сказано в заявлении, позволят "предотвратить утечку товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в РФ", а также снизит способность обеих стран продолжать военную операцию.

Блокирование оборонного сектора РФ — санкции вводятся в отношении 22 российских компаний, которые связаны с производством авиации, БМП, систем РЭБ, ракет, беспилотных аппаратов и т.п.

Экспортный контроль нефтепереработки — ограничения нацелены на ключевой источник дохода Москвы. Минторговли США наложит санкции на экспорт технологий, которые в долгосрочной перспективе поддерживают российский нефтеперерабатывающий потенциал.

Санкции против структур, которые поддерживают российских и белорусских военнослужащих, и спецслужбы обеих стран. Ограничения приведут к тому, что аэрокосмический и морской секторы РФ не получат американские технологические продукты и технологии.

Закрытие воздушного пространства США для российских самолетов. Перекрытие "американского неба", как считают в Белом доме, усилит международную изоляцию России и спровоцирует серьезный удар по ее экономике. Ограничения будут касаться всех сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом судов, которые связаны с Москвой.

Напомним, 28 февраля Евросоюз сообщил о введении новых санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Под ограничения попали активы ведущих российских олигархов и союзников президента РФ Владимира Путина.

Также сообщалось, что 1 марта VISA ввела санкции против России. Из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину платежная система также выделила Киеву $2 млн гуманитарной помощи.