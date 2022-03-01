VISA вводит санкции против РФ и перечисляет $2 млн для гуманитарной помощи народу Украины

Компания предоставит грант $2 млн фонду UNICEF для гуманитарной помощи народу Украины.

Платежная компания VISA применяет санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил гендиректор Visa Альфред Келли.

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"Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены", — написал Келли.

Также Visa Foundation предоставит фонду UNICEF грант $2 млн для гуманитарной помощи народу Украины и удвоит пожертвования сотрудников Visa (в сумме до $1 млн) в фонды UNICEF и Красного креста.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Mastercard отключила от своей сети несколько российских банков. Данное решение принято на фоне введения санкций Запада после начала военного вторжения России в Украину.

Отметим, ни Visa, ни Mastercard не сообщают, какие конкретно учреждения подпадают под санкции. Reuters со ссылкой на источник отмечает, что в списке центральный банк РФ и ВТБ.