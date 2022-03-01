Санкции работают. Платежная система Mastercard начала отключать российские банки

Карты этих банков не будут работать вне пределов России и на иностранных сайтах.

Международная платежная система Mastercard отключила несколько российских банков от своей сети из-за санкций, которые Запад ввел из-за вторжения России в Украину.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Вторжение российских войск было разрушительным для народа Украины. Наши мысли продолжают быть с теми, кто пострадал от этого вторжения. В результате введенных санкций мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", — сказал в заявлении глава компании Майкл Мибах.

Отключение от платежной системы Mastercard означает, что карты этих банков не будут работать за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В самой же России эти карты продолжат работать, так как внутри страны все платежи обрабатываются внутренней системой платежных карт, сообщает РБК.

Также Майкл Мибах заявил, что его компания жертвует 2 млн долларов Красному Кресту и организации "Спасите детей".

"Наша финансовая и гуманитарная помощь будет направлена туда, где это больше всего необходимо", — подчеркнул Мибах.

Еще 26 февраля компания Mastercard сообщила российским банкам, которые попали под санкции, что их участие в платежной системе будет приостановлено. В одном из таких сообщений говорилось, что банки решено было отключить, так они наносят вред бренду Mastercard, сообщает РБК.

[ + – ] Mastercard пожертвует 2 млн долларов Красному Кресту и организации "Спасите детей" Фото: iPhones.ru

"Одной из самых важных задач для нас является обеспечение безопасности глобальной платежной системы и нашей собственной сети. Наши команды по кибербезопасности обеспечивают стабильность наших систем, которые работают в обычном режиме. Мы стремимся быстро реагировать на кибератаки, угроза которых значительно возросла", — заявил Мибах.

Напоминаем, что акции на мировых биржах падают, а цена на нефть растет на фоне санкций Запада против России. Цены на нефть растут из-за возможной приостановки поставок из РФ. Такие же опасения вызывают у экспертов прекращение поставок не только российской, но и украинской пшеницы.

Фокус также писал о том, что по мнению экспертов российский Центробанк не сможет стабилизировать рубль. Благодаря санкциям, до 60% международных резервов РФ будут парализованы.

Также эксперты объяснили, почему от SWIFT отключают пока не всю Россию.