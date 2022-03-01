Санкции работают. Платежная система Mastercard начала отключать российские банки
Карты этих банков не будут работать вне пределов России и на иностранных сайтах.
Международная платежная система Mastercard отключила несколько российских банков от своей сети из-за санкций, которые Запад ввел из-за вторжения России в Украину.
"Вторжение российских войск было разрушительным для народа Украины. Наши мысли продолжают быть с теми, кто пострадал от этого вторжения. В результате введенных санкций мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", — сказал в заявлении глава компании Майкл Мибах.
Отключение от платежной системы Mastercard означает, что карты этих банков не будут работать за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В самой же России эти карты продолжат работать, так как внутри страны все платежи обрабатываются внутренней системой платежных карт, сообщает РБК.
Также Майкл Мибах заявил, что его компания жертвует 2 млн долларов Красному Кресту и организации "Спасите детей".
"Наша финансовая и гуманитарная помощь будет направлена туда, где это больше всего необходимо", — подчеркнул Мибах.
Еще 26 февраля компания Mastercard сообщила российским банкам, которые попали под санкции, что их участие в платежной системе будет приостановлено. В одном из таких сообщений говорилось, что банки решено было отключить, так они наносят вред бренду Mastercard, сообщает РБК.
"Одной из самых важных задач для нас является обеспечение безопасности глобальной платежной системы и нашей собственной сети. Наши команды по кибербезопасности обеспечивают стабильность наших систем, которые работают в обычном режиме. Мы стремимся быстро реагировать на кибератаки, угроза которых значительно возросла", — заявил Мибах.
Напоминаем, что акции на мировых биржах падают, а цена на нефть растет на фоне санкций Запада против России. Цены на нефть растут из-за возможной приостановки поставок из РФ. Такие же опасения вызывают у экспертов прекращение поставок не только российской, но и украинской пшеницы.
Фокус также писал о том, что по мнению экспертов российский Центробанк не сможет стабилизировать рубль. Благодаря санкциям, до 60% международных резервов РФ будут парализованы.
Также эксперты объяснили, почему от SWIFT отключают пока не всю Россию.