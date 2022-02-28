Акции падают, а цена на нефть растет на фоне санкций Запада против России, - CNN

Цены на нефть растут из-за возможной приостановки поставок из России. Такие же опасения вызывают у экспертов прекращение поставок не только российской, но и украинской пшеницы.

Фондовые рынки упали, а цены на нефть выросли в понедельник, 28 февраля, поскольку инвесторы все больше беспокоятся о последствиях российского вторжения в Украину. Европейские рынки открылись снижением, так как Запад продолжил вводить новые санкции против России. В начале торгов британский FTSE 100 упал на 1%, немецкий DAX 30 — на 2%, а французский CAC 40 — на 2%. Гонконгский Hang Seng потерял целых 1,6%, прежде чем закрыться на 0,2%. Японский Nikkei 225 и корейский Kospi отыграли предыдущие потери и выросли на 0,2% и 0,8% соответственно. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%. На Уолл-стрит фьючерсы на Dow упали на 490 пунктов, или 1,4%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,9%, а фьючерсы на Nasdaq — на 1,7%, пишет CNN.

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На прошлой неделе мировые рынки были неспокойны после того как Россия напала Украину. Эта ситуация повлияла не только на цены на на акции.

В понедельник, 28 февраля, российский рубль упал на 40% по отношению к доллару США после того, как западные страны объявили о новых санкциях против России, в том числе об исключении некоторых российских банков из SWIFT.

"События этих выходных означают, что ни один банк стран G7 не сможет покупать российские рубли, что приведет к свободному падению валюты. В России может начаться огромный инфляционный шок", — говорит Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets в Лондоне.

Российский Центробанк сегодня, 28 февраля, объявил о повышении ключевой процентной ставки с 9,5% до 20%, отметив, что "внешние условия для российской экономики резко изменились". Также в Центробанке заявили, что повысили ставку, чтобы "поддержать финансовую стабильность и уберечь сбережения граждан России от обесценивания".

Рынок сырой нефти также отреагировал на российское вторжение в Украину. Из-за опасений возможного срыва поставок из России, нефть марки Brent, выросла на 4,8% до 102,7 доллара за баррель.

Российское вторжение в Украину также может повлиять экспорт российской и украинской пшеницы, а также кукурузы. Фьючерсы на пшеницу выросли примерно на 7% на Чикагской товарной бирже.

"Очевидно, что цены на сырьевые товары будут продолжать расти", — говорят эксперты.

Напоминаем, что в понедельник 28 февраля Центробанк РФ решил не открывать Московскую биржу, учетная ставка выросла до 20%, а курс рубля в обменниках упал до 120-150 за доллар.

Фокус также писал о том, какие страны подержали Украину финансово. Международные партнеры начали заявлять о финансовой поддержке еще до вторжения РФ. На четвертый день войны ряд стран объявил о выделении миллиардов долларов и евро.