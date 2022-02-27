Миллиарды и миллионы. Какие страны поддержали Украину финансово

Международные партнеры начали заявлять о финансовой поддержке Украины еще до полномасштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля. На четвертый день войны ряд стран объявил о выделении миллиардов долларов и евро.

Во Всемирном банке заявили о готовности оказать поддержку Украине, сейчас готовят варианты, рассказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

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Соединенные Штаты выделили помощь Украине на сумму $600 млн, из них $350 млн – на нужды обороны. Соответствующий меморандум президента США Джо Байден Белый Дом обнародовал 25 февраля.

Также Белый Дом запросил у Конгресса США $6,4 млрд для реагирования на кризис в Украине, написал Bloomberg. В том числе $2,9 млрд должны пойти на гуманитарные и связанные с безопасностью нужды в Украине, Польше и других странах-соседях Украины, в частности на помощь беженцам, стабилизацию энергетики и экономики.

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США предоставляют Украине $54 млн дополнительной гуманитарной помощи народу Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 27 февраля в Twitter. По его словам, эти деньги предоставят возможность гуманитарным организациям поддерживать граждан Украины.

Италия выделяет Украине 110 млн евро. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо 27 февраля сообщил в своем Facebook, что подписал резолюцию о немедленной выплате такой помощи.

Франция предоставит 300 млн евро для украинской экономики, заявил ее президент Эммануэль Макрон 25 февраля в ходе пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Европейского Совета по ситуации в Украине, говорится в публикации Елисейского дворца.

В своем Twitter Макрон также заявлял о выделении европейцами 1,2 млрд евро – вероятно, он имел в виду макрофинансовую помощь Совета ЕС.

Нацбанк Польши 24 февраля заявил о решении предоставить Украине 4 млрд злотых, это эквивалент $950 млн на условиях валютного свопа. Валютный своп — это валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку/продажу/обмен иностранной валюты с обратной ее продажей/покупкой/обменом на определенную дату в будущем с фиксацией условий операций при заключении договора. В Нацбанке Украины пояснили, что эти средства позволят увеличить международные резервы Украины.

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Великобритания еще 23 февраля выразила готовность предоставить Украине кредитные гарантии на сумму до $500 млн. Это подтвердила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщили в МИД Великобритании.

Совет ЕС согласовал выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро еще 21 февраля.

Как сообщалось, Нацбанк и Минфин призвали МВФ выделить Украине финансирование по программе экстренной поддержки.