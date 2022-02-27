Нацбанк и Минфин призвали МВФ выделить Украине финансирование по программе экстренной поддержки

Предварительно речь может идти о $1,4 млрд.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой инициировать выделение Украине дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов — инструмента быстрого финансирования, Rapid Financing Instrument, RFI.

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Инструмент RFI дает возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись с срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.

"Объемы финансирования по RFI ограничены 50% квоты страны в год и 100% квоты на кумулятивной основе (хотя к концу 2021 года эти ограничения для противостояния пандемии были повышены до 100% и 150% соответственно). Квота Украины в МВФ — 2 млрд специальных прав заимствований (СПЗ), или $2,8 млрд", — говорится в сообщении НБУ.

Согласно условиям, страна-получатель должна вернуть деньги через 3,25-5 лет. Также государство должно сотрудничать с Фондом для решения проблем с его платежным балансом.

Кроме того, рассматривают дополнительные варианты экстренной финпомощи Украине.

В Нацбанке передали слова директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, что в Фонде активно работают над всеми возможными вариантами финансовой поддержки Украины. Также добавляют, что группа Всемирного банка отреагировала на ситуацию в Украине, стороны обсуждают пакет финансовой поддержки по проекту Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления.

Как сообщалось, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Банковская система Украины продолжает работать.