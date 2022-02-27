Нацбанк і Мінфін закликали МВФ виділити Україні фінансування за програмою екстреної підтримки

Попередньо може йтися про $1,4 млрд.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко та Міністр фінансів Сергій Марченко звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням ініціювати виділення Україні додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів — інструментом швидкого фінансування, Rapid Financing Instrument, RFI.

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Інструмент RFI дає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися із терміновими потребами платіжного балансу, зокрема, внаслідок воєнних конфліктів.

"Обсяги фінансування за RFI обмежені 50% квоти країни на рік та 100% квоти на кумулятивній основі (хоча до кінця 2021 року ці обмеження для протистояння пандемії були підвищені до 100% та 150% відповідно). Квота України в МВФ — 2 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ), або $2,8 млрд", — йдеться у повідомленні НБУ.

Відповідно до умов, країна-отримувач має повернути кошти через 3,25-5 років. Також держава повинна співпрацювати з Фондом для вирішення проблем з її платіжним балансом.

Крім того, наразі розглядають додаткові варіанти екстреної фіндопомоги Україні.

У Нацбанку переповіли слова директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, що у Фонді активно працюють над всіма можливими варіантами фінансової підтримки України. Також додають, що група Світового банку відреагувала на ситуацію в Україні, сторони обговорюють пакет фінансової підтримки за проєктом Друга позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення.

Як повідомлялося, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Банківська система України надалі працює.