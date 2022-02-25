"Банківська система України працює, не вірте фейкам!"— Держспецзв'язок

Банківська система мобілізувалась на 200% для забезпечення роботи та виконання своїх функцій, повідомляє відомство.

Станом на 25 лютого банківська система України працює справно. Забезпечено можливості для зняття коштів, повідомляє Держспецзв'язок у своєму телеграм-каналі.

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В офіційній заяві також сказано, що "тимчасові ліміти на зняття готівки дозволяють повністю покрити першочергові потреби. Банки, наскільки можна, підкріплюють банкомати готівкою".

Не вірте фейкам, що банківська система не працює, акцентує служба.

Громадянам важливо знати:

Обмеження на безготівкові розрахунки відсутні.

Система електронних платежів (СЕП) працює без перебоїв у звичайному режимі.

НБУ не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали в точках торгових мереж.

Усі безготівкові розрахунки можна проводити без обмежень.

Найбезпечнішим та найнадійнішим способом оплати в поточних умовах є безготівкові розрахунки.

Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв.

Також відомство повідомило, що Нацбанк ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збирання коштів на підтримку Збройних Сил України.

Раніше ми повідомляли про те, що в Telegram та низці інших месенджерів поширюють фейк від імені СБУ. Держспецзв'язку вимагає бути уважними, не переходити за посиланням і не сканувати QR-код.

Фокус інформував про те, що платіжна система Paysera на знак солідарності з Україною припинила обслуговування клієнтів, які мають громадянство Росії та Білорусі. Рішення стосується фізосіб та юридичних осіб.