"Банковская система Украины работает, не верьте фейкам!", - Госспецсвязь

Банковская система мобилизовалась на 200% для обеспечения работы и выполнения своих функций, сообщает ведомство.

По состоянию на 25 февраля банковская система Украины работает исправно. Обеспечены возможности для снятия средств, сообщает Госспецсвязи в своем телеграм-канале.

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В официальном заявлении также сказано, что "временные лимиты на снятие наличных позволяют полностью закрыть первоочередные потребности. Банки по возможности подкрепляют банкоматы наличными".

Не верьте фейкам, что банковская система не работает, акцентирует служба.

Гражданам важно знать:

Ограничения на безналичные расчеты отсутствуют.

Система электронных платежей (СЭП) работает без перебоев — в обычном режиме.

НБУ не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности, на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей.

Все безналичные расчеты можно производить без ограничений.

Самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях являются безналичные расчеты.

Банки Украины подключены к СЭП и производят платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев.

Также ведомство сообщило, что Нацбанк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы сообщали о том, что в Telegram и ряде других мессенджеров распространяют фейк от имени СБУ. Госспецсвязи просит быть внимательными, не переходить по ссылке и не сканировать QR-код.

Фокус информировал о том, что платежная система Paysera в знак солидарности с Украиной прекратила обслуживание клиентов, имеющих гражданство России и Беларуси. Решение касается физлиц и юрлиц.