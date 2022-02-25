В Telegram и других мессенджерах распространяется фейк от имени СБУ - будьте внимательны

В фейковом сообщении, распространяемом якобы от СБУ, просят украинцев переходить по ссылке, чтобы пройти "проверку". Не переходите по ссылке и не сканируйте QR-код.

В Telegram и других мессенджерах распространяется фейк от имени Службы безопасности Украины, сообщает Госспецсвязи. Служба просит пользователей быть внимательными.

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В фейковом сообщении, распространяемом якобы от СБУ, просят украинцев переходить по ссылке, чтобы пройти "проверку". Эта ссылка похожа на адрес сайта СБУ, однако она фейковая и не ведет на онлайн-ресурс Службы.

"На самом деле, по ссылке вам предложат добавить новое устройство к вашему аккаунту. После этого враг получит доступ ко всей истории переписки (кроме секретных чатов), а также сможет писать от вашего имени", — сообщает Госспецсвязи.

[ + – ] Фейковое сообщение от СБУ

Ни в коем случае НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ПО ССЫЛКЕ и не сканируйте QR-код!

Напомним, что официальные информканалы СБУ это www.ssu.gov.ua (без дополнительных символов!)

Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифицированная страница, обязательно – с синей галочкой)

Telegram – https://t.me/SBUkr (верифицированный канал, обязательно – с синей галочкой)

Госспецсвязи предупреждала пользователей о том, как обеспечить собственную кибербезопасность.

Ранее мы сообщали о том, хакерская группа Anonymous объявила кибервойну против РФ в ответ на вторжение в Украину.