У Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені СБУ – будьте уважні

У фейковому повідомленні, яке розповсюджується нібито від СБУ, просять українців переходити за посиланням, щоб пройти "перевірку". Не переходьте за посиланням та не скануйте QR-код.

У Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені Служби безпеки України, повідомляє Держспецзв'язок. Служба просить користувачів бути уважними.

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У фейковому повідомленні, яке розповсюджується нібито від СБУ, просять українців переходити за посиланням, щоб пройти "перевірку". Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, однак воно фейкове та не веде на онлайн-ресурс Служби.

"Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого облікового запису. Після цього ворог отримає доступ до всієї історії листування (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені", — повідомляє Держспецзв'язку.

[ + – ] Фейкове повідомлення від СБУ

У жодному разі НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ і не скануйте QR-код!

Нагадаємо, що офіційні інформканали СБУ – це www.ssu.gov.ua (без додаткових символів!)

Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов'язково – із синьою галочкою)

Telegram – https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов'язково – із синьою галочкою)

Держспецзв'язку попереджала користувачів про те, як забезпечити власну кібербезпеку.

Раніше ми повідомляли про те, що хакерська група Anonymous оголосила кібервійну проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну.