Хакерська група Anonymous оголосила кібервійну РФ і атакувала російські сайти

Під удар уже потрапили кілька урядових ресурсів та сайти телеканалу Russia Today.

Група хакерів Anonymous розпочала кібервійну проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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Хакери стверджують, що атакували кілька урядових сайтів Росії, зокрема сайт Федеральної антимонопольної служби (зараз він працює). Крім того, вони заявили про виведення із ладу сайту "пропагандистського телеканалу" Russia Today News.

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", — наголошують в одному з постів.

На час написання матеріалу сайт Russia Today не працює. 24 лютого редакція повідомила в Telegram-каналі, що з 16:00 (за київським часом) на їхні ресурси розпочали масштабні DDoS-атаки.

"Близько 27% адрес, з яких здійснюють DDoS-атаки, розташовані в США", — написала RT.

24 лютого російські війська вдерлися на територію України. Президент РФ Володимир Путін оголосив про початок спеціальної військової операції, перші удари завдали по Києву та Харкову.

У той же день хакери здійснили DDoS-атаки на українських ЗМІ. На сайті "5 каналу" з'явилася новина, присвячена зверненню президента РФ Володимира Путіна, який закликав українських військових скласти зброю для швидкого завершення конфлікту. В тексті наголошувалося, що редакція підтримує таке рішення, проте ЗМІ спростувало цю інформацію в соціальних мережах та попросило не вірити публікації.

25 лютого розпочалася масштабна фішингова атака проти жителів України. Як повідомила Держспецзв'язку, ворог розповсюджує електронною поштою файл із вірусом, призначеним для збирання інформації з пристроїв.