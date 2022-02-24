"Не вірте інформації": хакери здійснили DDoS-атаки на сайти українських ЗМІ
На сайті "5 каналу" розмістили звернення Володимира Путіна із закликом скласти зброю.
24 лютого хакери влаштували кібератаку на українські сайти новин. Про це повідомили сайт "5 каналу" та "ТСН".
"5 канал" написав у Facebook, що його сайт "зламаний росіянами. Фахівці працюють над відновленням роботи ресурсу".
"Не вірте інформації, яка там публікується з 9:30", — наголошується в повідомленні.
Фокус звернув увагу, що зараз сайт працює, проте новини не публікуються з 10:00. Тоді у стрічці з'явилося повідомлення із заголовком: "Термінове звернення від голови Адміністрації". Воно присвячене зверненню президента РФ Володимира Путіна, який закликав усіх українських військовослужбовців скласти зброю.
"Ми всією редакцією телеканалу 5.ua підтримуємо рішення глави адміністрації про необхідність припинити кровопролиття і скласти зброю заради спільного майбутнього", — зазначається у фейковому повідомленні, яке наразі видалене.
Про DDoS-атаку на сайт програми "ТСН" повідомив її Telegram-канал. Через дії хакерів портал не працював кілька хвилин, проте зараз він працює у звичайному режимі. Редакція "ТСН" порадила у разі неполадок читати новини у соціальних мережах та месенджерах.
23 лютого хакери здійснили кібератаку на сайти Верховної Ради, Кабміну, МЗС, СБУ та "24 канали". У Мінцифри заявили, що урядові ресурси перевели трафік на іншого провайдера, через що виникли проблеми з доступом. Портал та додаток "Дія" зазнали DDoS-атаки, яку відбили українські фахівці.
Вночі Україна відбила ще кілька кібератак на різні сайти. Як розповіли у Держспецзв'язку, хакери використовують бот-мережі російських спецслужб.