Україна відбила нічні кібератаки на урядові сайти, — Федоров

Хакери вже не ховаються та використовують бот-мережі російських спецслужб, стверджує Держспецзв'язок.

Українські урядові сайти безперервно піддаються кібератакам, проте фахівці їх відбивають. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Всю ніч ми захищали кіберпростір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси проходили і проходять без зупинок. Поки що все стабільно. Усі команди на місцях. Зберігаємо спокій і не панікуємо!" — підкреслив він.

Напередодні Держспецзв'язок у Telegram відзвітував кіберзагрози 23 лютого. DDоS-атаки на українські сайти відбуваються з 15 лютого, однак у середу їх інтенсивність значно збільшилася. Хакери атакували сайти Кабміну, Верховної Ради, МЗС, СБУ й інших органів влади, намагалися проникнути в мережі приватних і державних організацій. Окрім того, відбулися фішингові атаки на держоргани та інфраструктурні об'єкти.

Держспецзв'язок стверджує, що хакери тепер особливо не ховаються і використовують для DDоS-атак розсилки фішингових повідомлень бот-мережі, які українські фахівці пов'язують зі спецслужбами РФ. Відомство порекомендувало всім українським IT-службам забезпечити такі заходи захисту:

ізолювати всі робочі станції та сервери, не пов'язані з виконанням критично важливих функцій;

оновити системне та прикладне ПЗ.

створити резервні копії критично важливих інформаційних ресурсів на зовнішні носії.

"Команда суб'єктів забезпечення кібербезпеки, інтернет-провайдерів і ІТ-команди об'єктів критичної інформаційної інфраструктури працюють цілодобово, забезпечуючи доступність і цілісність інформаційних ресурсів", — пише Держспецзв'язок.

Раніше Держспецзв'язок заявив, що 23 лютого українські урядові сайти витримали DDoS-атаку. У деяких ресурсах можуть відбуватися тимчасові збої через переключення трафіку на інших провайдерів.

15 лютого в Україні зазнали DDoS-атаки урядові та приватні сайти України. Під хакерський удар потрапили сайти "ПриватБанку", "Ощадбанку", МВС, МОУ та Збройних сил, а також портал державних послуг "Дiя".