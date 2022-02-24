Украина отбила ночные кибератаки на правительственные сайты, — Федоров

Хакеры уже не скрываются и используют бот-сети российских спецслужб, утверждает Госспецсвязь.

Украинские правительственные сайты непрестанно подвергаются кибератакам, однако специалисты их отражают. Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок. Пока все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем!", — подчеркнул он.

Накануне Госспецсвязь в Telegram отчиталась киберугрозах 23 февраля. DDоS-атаки на украинские сайты совершаются с 15 февраля, однако в среду их интенсивность значительно увеличилась. Хакеры атаковали сайты Кабмина, Верховной Рады, МИД, СБУ и других органов власти, пытались проникнуть в сети частных и государственных организаций. Кроме того, произошли фишинговые атаки на госорганы и инфраструктурные объекты.

Госспецсвязь утверждает, что хакеры теперь особенно не скрываются и используют для DDоS-атак и рассылки фишинговых сообщений бот-сети, которые украинские специалисты связывают со спецслужбами РФ. Ведомство порекомендовало всем украинским IT-службам обеспечить такие меры защиты:

изолировать все рабочие станции и серверы, не связанные с выполнением критически важных функций;

обновить системное и прикладное ПО.

сделать резервные копии критически важных информационных ресурсов на внешние носители.

"Команды субъектов обеспечения кибербезопасности, интернет-провайдеров и ИТ-команды объектов критической информационной инфраструктуры работают круглосуточно, обеспечивая доступность и целостность информационных ресурсов", — пишет Госспецсвязь.

Ранее Госспецсвязь заявила, что 23 февраля украинские правительственные сайты выдержали DDoS-атаку. В работе некоторых ресурсов могут происходить временные сбои из-за переключения трафика на других провайдеров.

15 февраля в Украине подверглись DDoS-атаке правительственные и частные сайты Украины. Под хакерский удар попали сайты "ПриватБанка", "Ощадбанка", МВД, МОУ и Вооруженных сил, а также портал государственных услуг "Дiя".