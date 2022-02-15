Некоторые информационные ресурсы Украины подверглись мощной DDOS-атаке, — Госспецсвязи

Работа сервисов "ПриватБанка", "Ощадбанка" и МВД возобновлена. До сих пор "лежат" сайты Минобороны и Вооруженных сил.

Сайты двух крупнейших украинских банков и силовых ведомств подверглись мощной DDOS-атаке во второй половине дня 15 февраля.. Об этом сообщает государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины.

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"Были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины", — сказано в сообщении.

Сейчас работа банковских веб-ресурсов возобновлена и сайта МВД восстановлена.

Информацию о возобновлении работы своих сервисов Фокусу подтвердила пресс-служба "Ощадбанка".

"Клиентам доступны сайт, мобильное приложение, банкоматная и терминальная сеть. Соответствующие службы банка работают в усиленном режиме", — сообщили Фокусу в "Ощадбанке".

Служба спецсвязи и защиты информации Украины заверяет, что специалисты по кибербезопасности "принимают все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки" на украинские веб-ресурсы.

Стоит отметить, что по состоянию на 20:50 15 февраля сайты Вооруженных сил Украины и Министерства обороны не возобновили работу.

Как ранее сообщал Фокус, 15 февраля "ПриватБанк" подвергся масштабной DDOS-атаке, однако вскоре возобновил работу.

Позже Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины заявил, что атака была направлена только на приложение "Приват24", но вкладам клиентов это нападение никак не угрожает.

Хакерской атаке 15 февраля также подвергся и Ощадбанк. В комментарии Фокусу пресс-служба банка рассказала, что из-за "дополнительной нагрузки на каналы связи" имело место только замедление входа в систему приложения. После 18.00 15 февраля перестали работать сайты Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Напомним, министр внутренних дел Украины заявил, что 15 февраля станет критическим днем в плане информационных атак на Украину.