В Украине перестали работать сайты МВД и Министерства обороны. Сайт ВСУ работает со сбоями

Нарушение работы правительственных сайтов наблюдается больше часа.

Порталы Министерства внутренних дел и Министерства обороны перестали работать 15 февраля после 18:00. Сайт Вооруженных сил Украины работает со сбоями, на нем не отображаются фотографии. Предположительно, сайты ведомств подвергаются массированным хакерским атакам.

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[ + – ] Фото: скриншот. Сайт Министерства обороны Украины

"Не удается получить доступ к сайту", — сообщается при попытке зайти на главную страницу портала.

[ + – ] Фото: скриншот. Сайт Вооруженных сил Украины

Сайт Вооруженных сил Украины начал работать со сбоями. На нем перестали грузиться фотографии.

[ + – ] Фото: скриншот. Сайт Министерства внутренних дел Украины

Сайт Министерства внутренних дел (МВД) Украины также подвергается кабератаке.

Напомним, сегодня Приватбанк подвергся хакерской атаке: не работает сайт и мобильное приложение. По словам народного депутата Александра Дубинского, причиной сбоя стала массированная DDoS-атака со стороны хакеров, которая наблюдается уже несколько часов. В СНБО заверили, что угрозы вкладам в Приватбанке нет, а кибератака была направлена исключительно на приложение "Приват24".

В СНБО также сообщили, что перебои наблюдаются в работе "Ощадбанка", который подвергся DDoS-атаке. Система банка "Ощад24/7" была временно недоступна. Позже в комментарии Фокусу пресс-служба банка рассказала, что сейчас наблюдается только замедление входа в систему приложения. Причина – дополнительная нагрузка на каналы связи.

Тем временем, власти США и стран ЕС готовят свои банки к возможным кибератакам со стороны России. Европейские и американские регуляторы считают, что РФ будет атаковать западные банки в ответ на антироссийские санкции, которые введут в случае нового вторжения России в Украину.