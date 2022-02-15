В Украине перестали работать сайты МВД и Министерства обороны. Сайт ВСУ работает со сбоями
Нарушение работы правительственных сайтов наблюдается больше часа.
Порталы Министерства внутренних дел и Министерства обороны перестали работать 15 февраля после 18:00. Сайт Вооруженных сил Украины работает со сбоями, на нем не отображаются фотографии. Предположительно, сайты ведомств подвергаются массированным хакерским атакам.
"Не удается получить доступ к сайту", — сообщается при попытке зайти на главную страницу портала.
Сайт Вооруженных сил Украины начал работать со сбоями. На нем перестали грузиться фотографии.
Сайт Министерства внутренних дел (МВД) Украины также подвергается кабератаке.
Напомним, сегодня Приватбанк подвергся хакерской атаке: не работает сайт и мобильное приложение. По словам народного депутата Александра Дубинского, причиной сбоя стала массированная DDoS-атака со стороны хакеров, которая наблюдается уже несколько часов. В СНБО заверили, что угрозы вкладам в Приватбанке нет, а кибератака была направлена исключительно на приложение "Приват24".
В СНБО также сообщили, что перебои наблюдаются в работе "Ощадбанка", который подвергся DDoS-атаке. Система банка "Ощад24/7" была временно недоступна. Позже в комментарии Фокусу пресс-служба банка рассказала, что сейчас наблюдается только замедление входа в систему приложения. Причина – дополнительная нагрузка на каналы связи.
Тем временем, власти США и стран ЕС готовят свои банки к возможным кибератакам со стороны России. Европейские и американские регуляторы считают, что РФ будет атаковать западные банки в ответ на антироссийские санкции, которые введут в случае нового вторжения России в Украину.