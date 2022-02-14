Выборы в смартфоне — это слишком сложно. Для чего на самом деле нужен опросник в "Дія"

Представленный на днях опросник в приложении "Дія" — едва ли не идеальное решение задачи с легализацией удобного для власти соцопроса о минских соглашениях. Что же до выборов в смартфоне, это слишком сложная задача для пионеров, возглавяемых проходимцами.

Должен сказать, что не являюсь сторонником версии о "выборах в смартфоне" как движущей силе или тайном замысле цифровизации в исполнении "диевых". Как по мне, это слишком сложная задача для пионэров, возглавяемых проходимцами.

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Выборы есть квинтэссенция политического процесса. Внимание и внутренних, и внешних сил ко всем сразу нюансам избирательного процесса будет максимально. Криворукие брехуны и балбесы вряд ли способны даже по большой политической надобности взять и обернуться обернуться белой лебедью.

Однако после недавнего Дия.Саммит у меня в голове сложилась более-менее реалистичная, как мне кажется, гипотеза на сей счет. Насколько могу судить, на сегодняшний день в украинском экспертном сообществе сложился консенсус насчет того, что все сразу партнеры и стратегические союзники настроены принуждать Киев к выполнению Минских соглашений, во-первых. От их выполнения необходимо любой ценой отвертеться, во-вторых.

Среди немногих более-менее реалистичных для Зеленского способов "съехать с темы" местночтимые комментаторы называют всенародный референдум. Мол, если громада говорит "нет", президент может смело разводит руками. "Глас народа — глас божий!" и все тут. Взятки гладки.

Впрочем, выбор общества может быть каким угодно, поскольку Зеленскому важно переложить на кого-то или что-то ответственность за непопулярное решение.

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В том виде, как он прописан в законодательстве, полноценный референдум это такая же громоздкая, малореалистичная затея, как и легализация он-лайн выборов через "Дию". Поскольку нормы о референдуме есть в Конституции, изменить их будет довольно сложно.

Скорее всего слишком сложно. Чтобы реализовать сценарий с народным волеизъявлением, Зеленскому кровь из носу необходим механизм выяснения общественного мнения, который был бы а) оперативным б) процедурно несложным, желательно управляемым в ручном режиме в) по-настоящему массовым, с максимальным охватом и г) производящим впечатление более-менее достоверного. В идеале такой механизм должен быть еще и cool&funny. "Стильно, модно, молодежно".

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Как по мне, представленный на днях опросник в "Дие" — едва ли не идеальное решение подобной задачи.

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"В Дія появилась услуга "Опросы" — это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов людей это возможность высказать свою позицию и влиять на решение [власти], а для государства — возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам", — так описывает данную функциональность Владимир Зеленский.

В этом контексте чрезвычайно любопытны ответы замминистра цифровой трансформации Алексея Выскуба на список из 22-х претензий к Дие, который был недавно озвучен экспертами украинскими хактивистами. Когда речь заходит про "повестку в смартфоне" или онлайн-голосования, многословный и саркастичный замминстра становится до удивления лаконичен. Он ограничивается указанием на то, что прямо сейчас нет нормативной базы для подобных функций и — внимание! — объяснением того, почему они были бы полезны гражданам. Как говорится, "люди просють".