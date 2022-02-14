Вибори у смартфоні – це надто складно. Для чого насправді потрібен опитувальник у "Дія"

Представлений днями опитувальник у додатку "Дія" — чи не ідеальне вирішення завдання з легалізацією зручного для влади соцопитування щодо мінських угод. Що ж до виборів у смартфоні, це занадто складне завдання для піонерів, очолюваних пройдисвітами.

Повинен сказати, що не є прихильником версії про "вибори в смартфоні" як рушійну силу або таємний задум цифровізації у виконанні "дієвих". Як на мене, це надто складне завдання для піонерів, очолюваних пройдисвітами.

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Вибори є квінтесенцією політичного процесу. Увага і внутрішніх, і зовнішніх сил до всіх одразу нюансів виборчого процесу буде максимальною. Криворукі брехуни і бельбаси навряд здатні навіть через велику політичну потребу взяти і обернутися білим лебедем.

Однак після недавнього Дія.Саміт у мене в голові склалася більш-менш реалістична, як мені здається, гіпотеза щодо цього. Наскільки можу судити, на сьогодні в українській експертній спільноті склався консенсус щодо того, що всі одразу партнери та стратегічні союзники налаштовані змушувати Київ до виконання Мінських угод, по-перше. Від їх виконання необхідно за будь-яку ціну відкрутитися, по-друге.

Серед небагатьох більш-менш реалістичних для Зеленського способів "з'їхати з теми" місцевошановані коментатори називають всенародний референдум. Мовляв, якщо громада каже "ні", президент може сміливо розводить руками. "Голос народу — голос божий!" і все тут. Нічого не візьмеш.

Втім, вибір суспільства може бути будь-яким, оскільки Зеленському важливо перекласти на когось чи щось відповідальність за непопулярне рішення.

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У тому вигляді, як він прописаний у законодавстві, повноцінний референдум це така ж громіздка, малореалістична витівка, як і легалізація онлайн виборів через "Дію". Оскільки норми про референдум є у Конституції, змінити їх буде досить складно.

Швидше за все, надто складно. Щоб реалізувати сценарій з народним волевиявленням, Зеленському кров з носа необхідний механізм з'ясування суспільної думки, який був би а) оперативним б) процедурно нескладним, бажано керованим у ручному режимі в) по-справжньому масовим, з максимальним охопленням і г) справляє враження більш-менш правдивого. В ідеалі такий механізм має бути ще й cool&funny. "Стильно модно молодіжно".

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Як на мене, представлений днями опитувальник у "Дії" — чи не ідеальне вирішення подібного завдання.

"У Дія з'явилася послуга "Опитування" — це перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів людей це можливість висловити свою позицію та впливати на рішення [влади], а для держави — можливість швидко дізнатися про думку людей з будь-яких питань", — так описує цю функціональність Володимир Зеленський.

У цьому контексті надзвичайно цікаві відповіді заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба на список із 22-х претензій до Дії, який нещодавно озвучили експерти українські хактивісти. Коли мова заходить про "повістку в смартфоні" або онлайн-голосування, багатослівний і саркастичний заступник міністра стає напрочуд лаконічним. Він обмежується вказівкою на те, що зараз немає нормативної бази для подібних функцій і — увага! — поясненням того, чому вони були б корисні для громадян. Як кажуть, "люди просять".