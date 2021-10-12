В очікуванні "Мінська-3": чому неминучий новий масштабний наступ Росії на Донбасі

У Москві закінчилися переговори зам держсекретаря США Вікторії Нуланд і заступник міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова. На жаль, підтверджуються найгірші побоювання.

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Нуланд відмовилася від коментарів. А Рябков заявив, що якщо відносини з США будуть розвиватися так, як зараз, то Росія допускає навіть закриття дипломатичних представництв.

Водночас Пєсков заявив, що Путін цілком розділяє ті думки, які були висловлені у присвяченій українським елітам недавній статті Дмитра Медведєва. Це відповідь нашому ОП, який висловився у тому дусі, що Медведєв, мовляв ніхто, а треба чекати позиції Путіна. Позиція була озвучена, що, по суті, означає, що Москва виходить із будь-яких відносин із Зеленським та Україною і залишає за собою право самій приймати будь-яке рішення щодо України.

У Вікторії Нуланд буде ще зустріч з російським віцепрем'єром Козаком щодо питань конфлікту на Донбасі, але вже немає сумнівів, що їй просто озвучать ультиматуми Росії щодо України.

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Вчорашньою статтею Медведєва, якщо хто не зрозумів, Росія підвела риску під своїми спробами чисто дипломатичним шляхом вирішити український кейс у вигідному їй напрямку і приступає до підвищення ставок, аж до відновлення масштабної війни на Донбасі, з метою укладення Мінських угод-3.

Немає сумнівів, що Росія веде переговори з Нуланд з позиції сили.

Що дозволяє їй це? Є кілька чинників

1. У Росії в руках золота карта. І Китай і США хочуть заручитися, як мінімум, нейтралітетом Росії напередодні конфлікту, який назріває між ними.

2. США дуже сильно втратили у своєму авторитеті після ганебного відходу з Афганістану.

3. США не змогли перешкодити запуску ПП-2, тому що Німеччина і Франція відмовили у цьому американцям.

4. Німеччина, Франція та Італія вже явно орієнтуються в економічних відносинах на Китай.

5. Європа відчуває величезні труднощі через зростання цін на газ, що значно посилює позиції Росії на найближчі роки.

6. Загалом Захід розуміє, що українська сторона дуже мало, практично нічого не зробила для реалізації Мінська-2 і підписаної формули Штайнмаєра. А раз так, то у Москви, що називається, є аргументи.

7. Америка сильно розколота. На чолі США знаходиться, мабуть, найслабший президент за новітню історію цієї країни, у якого є великі проблеми з легітимністю.

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Мій прогноз колишній, який я дав ще у 2015 році: Мінські угоди-2 виконуватися не будуть, оскільки учасники Нормандського формату — Франція і Німеччина — не можуть примусити сторони до їх виконання. Це типовий нікчемний договір.

Попереду неминуче відновлення масштабних бойових дій на Донбасі, значно масштабніших, ніж раніше, які приведуть до Мінську-3, який буде негайно виконаний, якими б політичними кризами це не супроводжувалося.

З імовірністю 90% все це станеться в каденцію Зеленського. Після Мінська-3 мир стане іншим. Він зафіксує новий баланс сил у Європі.

У мене особисто немає сумнівів, що це базовий сценарій, до якого готуються всі зацікавлені сторони.

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