Чому оголосити Путіна воєнним злочинцем — означає спровокувати затяжну війну

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З усмішкою читаю заклики на Заході залучити Путіна до Міжнародного трибуналу в Гаазі. А як це зробити, якщо США, Росія і Китай не визнають юрисдикцію цього трибуналу?

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Питання, звісно, риторичне. Але воно відбиває головну проблему сучасного міжнародного ладу. Суть її полягає в тому, що якщо великі країни, такі як США, Росія і Китай, відмовляються дотримуватися міжнародного права, то примусити їх до цього силоміць неможливо.

Міжнародне право існує лише для малих і слабких країн.

Коли Зеленський заявляє, що Рада безпеки ООН — це імпотентна організація, він частково має рацію. У тому сенсі, що big boys не в змозі застосувати між собою міжнародне право, якщо в них виникли протиріччя. А вони в них постійні. Коли суперечності стають нерозв'язними дипломатичним шляхом, виникають війни. В Україні вона й виникла.

Варто зазначити, що дуже відомий експерт у галузі геополітики Edvard Luttwak — великий друг України, до речі, — сьогодні написав у Твіттері, що називати Путіна злочинцем і вимагати притягнення його до міжнародної відповідальності як воєнного злочинця це БЕЗВІДПОВІДАЛЬНО. У тому сенсі, що в цьому випадку жодний мирний договір із ним підписати буде, в принципі, неможливо. Тобто, війна тільки наростатиме і за інтенсивністю, і за географією, і за залученістю до неї все більших країн.

Це, до речі, вже й відбувається, і це може закінчитися дуже плачевно.

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