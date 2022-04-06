Почему объявить Путина военным преступником — значит спровоцировать затяжную войну

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С улыбкой читаю призывы на Западе привлечь Путина к Международному трибуналу в Гааге. А как это сделать, если США, Россия и Китай не признают юрисдикцию этого трибунала?

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Вопрос, конечно, риторический. Но он отражает главную проблему современного международного порядка. Суть ее заключается в том, что если крупные страны, такие, как США, Россия и Китай, отказываются соблюдать международное право, то принудить их к этому силой невозможно.

Международное право существует только для малых и слабых стран.

Когда Зеленский заявляет, что Совет безопасности ООН — это импотентная организация, он отчасти прав. В том смысле, что big boys не в состоянии применить друг к другу международное право, если у них возникли противоречия. А они у них постоянны. Когда противоречия становятся неразрешимы дипломатическим путем, возникают войны. В Украине она и возникла.

Примечательно что очень известный эксперт в области геополитики Edvard Luttwak, — большой друг Украины, кстати, — сегодня написал в Твиттере, что называть Путина преступником и требовать привлечения его к международной ответственности как военного преступника это БЕЗОТВЕТСТВЕННО. В том смысле, что в этом случае никакой мирный договор с ним подписать будет в принципе невозможно. То есть, война будет только нарастать и по интенсивности, и по географии, и по вовлеченности в нее все больших стран.

Это, кстати, уже и происходит — и это может закончиться очень плачевно.

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