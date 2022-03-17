Изолированное мышление. Психиатр анализирует действия Путина и его внешний вид

Доктор Кеннет Деклева занимается исследованием психологии мировых лидеров. Он считает, что Путин недооценил риски, начав вторжение в Украину, находится в "эхо-камере", где не слышит иных мнений, а также был уверен, что Зеленский сбежит за 2-3 дня. Также Деклева рассказал, как президент РФ может принимать решения, проанализировал внешний вид Путина и предположил, каким путем можно провести успешные переговоры.

Деклева работал с 2002 по 2016 год в Госдепе США, в том числе провел 5 лет в посольстве США в Москве. В интервью изданию Esquire он рассказал что можно понять по лицу президента РФ, а также проанализировал его действия во время войны в Украине, что привело к вторжению, и как Путин может действовать дальше. Фокус представляет самые интересные выдержки из беседы.

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Путин стал изгоем, чем бы все не закончилось

Похоже, вы списываете это [вторжение в Украину] на провал разведки, а не на изменение психического состояния Путина. Вы можете это объяснить?

— Я думаю, он [Путин] всегда был безжалостен. Он показал себя разрушителем и рискованным человеком. Я думаю, здесь произошло то, что он и его команда поверили разведданным, которые оказались неверными. Если бы разведка была верна, это был бы еще один успех Путина, который провел эти ужасные разрушительные теракты, начиная с Грозного в 2000 году, Грузии в 2008 году, Крыма и Донбасса за последние восемь лет. Сирия в 2015 и 2016 годах, убийство Литвиненко с помощью полония в Лондоне в 2006 году, покушение на убийство Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году с помощью запрещенного химического оружия "Новичок". Покушение на Навального два года назад.

Этот Путин не нов. Это человек, который спешит. Я думаю, это провал разведки. Я думаю, ошибкой было то, что они считали Запад слабым. Они считали президента Байдена ослабленным. Его результаты опроса за неделю до вторжения составляли 39 процентов [поддержки]. Я думаю, что после унизительного вывода войск из Афганистана это стало частью более широкого нарратива, который наши противники и в России, и в Китае видят в том, что мы слабы. Я думаю, что они просчитались.

[ + – ] Доктор психиатрии Кеннет Деклева: "Мы можем попытаться понять психику Путина, его состояние ума и то, как это влияет на события" Фото: twitter.com/KennethDekleva/photo

Еще одна вещь, в которой все просчитались, включая американцев и западных лидеров, — это президент Зеленский. Никто не мог предсказать его героизм и отвагу. Он был относительно неизвестным, считался легковесом даже в украинской политике, даже после своего избрания. Русские пропустили это. Я думаю, они думали, что он сбежит или будет свергнут.

Вы упомянули, что Путин любит риск. Есть ли в истории примеры, когда он вел себя опрометчиво, или это всегда рассчитанный риск, и он в данном случае просчитался?

— Я думаю, что последнее. Некоторые люди сказали бы, что он вел себя опрометчиво, но давайте возьмем другие разрушительные, агрессивные действия, которые он совершил. Покушение на Сергея Скрипаля, какие-то санкции были, какие-то дипломаты высланы, но Европа не была единодушна в этом ответе. Итак, опять же, несмотря на использование запрещенного химического оружия в Великобритании, люди продолжали думать, как пять президентов в нашей стране, что это человек, с которым мы все еще можем иметь дело. Я думаю, что сейчас это уже не так.

Я думаю, что президент Путин стал изгоем. Не важно, чем все закончится, он изгой.

С ужасными бомбардировками гражданских объектов и даже с экологическим терроризмом, если хотите, с бомбежкой ядерного реактора, звание военного преступника может быть добавлено к его предыдущим титулам дипломата, политика, офицера КГБ, мастера дзюдо. Он больше похож на покойного Слободана Милошевича или Башара Асада, чем на других лидеров, с которыми его сравнивали в начале его карьеры.

Путину сказали, что Зеленский сбежит

Есть ли основания полагать, что Путин действительно верит в свои разговоры об Украине, как части этой Российской империи? Или это больше предлог для того, чтобы контролировать то, что он считает своей сферой влияния?

— Я думаю обе причины верны. Он верил в это очень давно. Я думаю, еще в 2007 году, он сказал тогдашнему президенту Бушу, что Украина не настоящая страна. Его ближайшее окружение годами говорило то же самое в публичных выступлениях. Это еще до вторжения в Крым.

Путин был в этом авторитарном контексте в течение многих лет. Что происходит с мозгом в этих условиях?

— Существует множество исследований авторитарных личностей и лидерства. Если они [диктаторы] изолированы или находятся в эхо-камере, где меньше несогласных точек зрения, возрастает риск изолированного группового мышления. И то, что они называют когнитивной ригидностью [неготовность изменять концептуальную картину окружающего мира при получении новой информации], а также недостатком интегративной сложности или гибкости, чтобы выслушивать несогласие и слышать разные точки зрения и нюансы по проблеме.

[ + – ] "Путин больше похож на покойного Слободана Милошевича или Башара Асада, чем на других лидеров" Фото: ТАСС

Думаю, то, что Путин назвал спецоперацией, он так и видел. Ему, наверное, сказали, что Зеленский сбежит. Они поставят марионеточное правительство, и все закончится через два-три дня. Украинцы не будут воевать. Санкции будут слабыми пощечинами. Президент Байден не смог бы собрать альянс, как он это мастерски сделал. Я думаю, что они недооценили многие вещи в этом отношении. В этом смысле существовало жесткое, узкое групповое мышление.

Диагноз Путина. Стероидный психоз или старость?

Я знаю, что люди всегда неохотно ставят диагнозы издалека, но похоже, что он подходит для некоторых расстройств личности. Есть ли в этом какая-то польза в данном контексте?

— Я думаю, что нужно быть осторожным, используя психиатрические ярлыки и термины. Что мы можем сделать, так это попытаться понять его психику, его состояние ума и то, как это влияет на события. На самом деле, это больше психология переговоров, чем индивидуальная психология. Это больше о Сунь-Цзы, чем о Фрейде.

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Даже если Путин — кукловод, то и его тянут за другие нити, даже как авторитарного лидера. Это один из вопросов, о которых мы мало что знаем: кто на него влияет? Было ли это решение исключительно его собственным после того, как ему представили данные, или влиятельные люди в его совете национальной безопасности шептали ему на ухо? Кто может повлиять на лидера? Олигарх или два, которых он знает? Николай Патрушев? Сергей Шойгу, с которым он ходит на охоту и рыбалку? [Александр] Бортников, глава ФСБ? Кто может говорить с Путиным как мужчина с мужчиной, если хотите, и тонко, даже с нюансами, пытаться формировать или влиять на его мышление?

Есть ли смысл смотреть на отечность его лица, которую мы видели, какие-либо физические изменения, которые мы видели? Были некоторые разговоры о стероидах.

— Позвольте мне сказать вам так: как практикующий клиницист, я видел сотни, если не больше, пациентов, которые принимали стероиды по различным заболеваниям. Стероидный психоз или стероидную манию я видел только дважды за 30 лет. Это случается очень редко. Если бы было что-то подобное, вы бы увидели больше поведенческих доказательств.

[ + – ] "Путин показал себя разрушителем и рискованным человеком" Фото: Getty Images

Теперь, могут ли быть побочные эффекты, такие как отечность, раздражительность или раздражительность? Да, возможно, но у нас нет достоверных данных.

Возможно, его лицо немного опухло из-за того, что он был в одиночестве во время COVID и не так много тренировался, не играл в хоккей, не так много плавал. Многие люди набрали 15 или 20 фунтов во время пандемии. Или инъекции ботокса. Могут быть и другие причины. Возможно, он просто менее здоров, меньше тренируется. Он все еще в хорошей форме, но тренируется все меньше и больше в своем домашнем офисе в Ново-Огариве, где он живет. На самом деле он не так часто бывает в Кремле, как сообщают СМИ. Возможно, это просто сочетание старения, изоляции и малоподвижного образа жизни.

Как сделать переговоры России и Украины результативными

Если мы будем исходить из того, что это был провал разведки, то он оказался в совершенно иной ситуации, чем ожидал. Можем ли мы понять, как он теперь будет вести себя?

— Когда Путин терпит подобную неудачу, в СМИ появляются сообщения о том, что он злится и злится на своих советников за то, что они не приносят ему хороших новостей. Но он также очень стойкий человек. Он очень жесткий, стойкий человек, который оправился от невзгод на протяжении всей своей жизни. Я думаю, мы можем ожидать, что он придет в норму. Он не будет легко сдаваться. Он отступит только тогда, когда у него будет спасающий лицо способ отступить так, чтобы перед своим ближайшим окружением и своим народом объявить, что он достиг своих целей.

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Как будут развиваться события?

— Следующие несколько недель будут очень сложными для народа Украины, для Запада, для Соединенных Штатов, для НАТО и для России. Я пытаюсь быть осторожным оптимистом, что они смогут договориться о прекращении огня и вернуться к переговорам.

Одна из вещей, которая может сработать в этом случае, когда переговорщики с такими далекими друг от друга позициями, — это пригласить международного посредника, как это было в Косово в 1999 году, когда они пригласили очень опытного бывшего министра иностранных дел Финляндии. Мартти Ахтисаари, лауреат Нобелевской премии мира. Он сыграл ключевую роль в разрешении 87-дневной войны в Косово. Участие международного посредника, которому доверяют все стороны, вероятно, было бы правильным шагом.

[ + – ] "Даже если Путин — кукловод, то и его тянут за другие нити, даже как авторитарного лидера" Фото: РИА Новости

Что еще известно об убеждениях и поступках Путина

О том, на каких философских постулатах формировались убеждения российского лидера, Фокус писал в статье "Что в голове у Путина". Особенно Путин почитает русского философа Ивана Ильина.

"Украина признается наиболее угрожаемою частью России в смысле отделения и завоевания. Украинский сепаратизм — явление искусственное, лишенное реальных оснований. Он возник из честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги. Отделившись, это государство предает само себя на завоевание и разграбление иностранцам. Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой", — так об Украине писал Ильин в 1938-м. И, похоже, Путин разделяет эти мысли.