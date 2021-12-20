Что у Путина в голове? Что Россия потребует от НАТО и когда поглотит Беларусь

Одни называют его сумасшедшим и шантажистом, другие — опытным политическим гроссмейстером. Но в любом случае предугадать следующий ход президента России Владимира Путина сложно, хотя возможно.

Россия сосредотачивает войска на границе с Украиной, проводит мобилизацию, требует от НАТО гарантий безопасности и каждый день угрожает полномасштабным вторжением. Многие думают, зачем нынешнему хозяину Кремля война, ведь это не только жертвы, но и возможное падение рейтингов. И конкретные логические объяснения действительно найти сложно. Но если попробовать посмотреть на мир, а особенно на историю глазами Владимира Путина, многое становится понятным.

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Философы Путина: Иван Ильин, Лев Гумилев

В октябре 2021 года Путин выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Отвечая на вопрос, каких авторов читает, он назвал имя русского философа Ивана Ильина, а после сказал: "Он думал о России и ее будущем". На самом деле Ильин давно присутствует в жизни Путина — его цитаты за последние 15 лет наиболее часто встречаются в публичных выступлениях президента России.

"С середины 2000-х Путина интересует белая эмиграция, он цитировал труды Александра Солженицына, Ивана Ильина и Льва Гумилева. Его советники искали материалы, способные обосновать политический курс — правый либерализм", — говорит Александр Морозов, российский журналист и политолог, научный сотрудник центра Российских исследований Бориса Немцова в Карловом Университете в Праге.

Путин — разумный человек, и все, что он говорит, нельзя воспринимать одномерно. Он играет в шахматы: маскирует планы, создает дымовую завесу. Он — чекист. Это его профессия экс-депутат Госдумы Илья Пономарев

Ильин родился в царской России, после прихода большевиков его выдворили из страны, жил в Германии и Швейцарии, увлекался фашизмом и считал возможным соединять "национальную диктатуру" с религией. Именно на подходе Ильина основывается путинский взгляд на Украину, считают эксперты.

"Украина признается наиболее угрожаемою частью России в смысле отделения и завоевания. Украинский сепаратизм — явление искусственное, лишенное реальных оснований. Он возник из честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги. Отделившись, это государство предает само себя на завоевание и разграбление иностранцам. Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой", — так об Украине писал Ильин в 1938-м, так ее представляет Путин в 2021-м. Для них обоих Украины не существует, а слово "украинцы" можно позволить писать в кавычках. Путин настолько вдохновился словами философа, что решил возвести их автора в культ — прах перезахоронить в Москве, а книги переиздать. Одну из самых известных — "Наши задачи" — накануне расстрелов на Майдане и оккупации Крыма в подарок от Кремля получат все губернаторы и высокопоставленные члены пропрезидентской партии "Единая Россия".

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Упомянутый Лев Гумилев — еще один любимый философ Путина. Считается, что его цитаты, как и Ильина, в речах президента РФ по­явились с подачи экс-заместителя руководителя администрации Бориса Ельцина и идейного вдохновителя прихода к власти Путина — Владислава Суркова. Именно Гумилев писал о важности евразийского пространства, куда так хотел затянуть Виктора Януковича и Украину Путин в 2013-м. Другом Гумилева, а философ умер в 1992 году, был некий публицист Юрий Бородай. Сын последнего Александр, ныне депутат Госдумы, в 2014-м сыграл свою роль во время вторжения РФ в Украину — сначала принимал участие в оккупации Крыма, а после провозгласил себя премьер-министром "донецкой народной республики".

Советские идеалы. Владимир Путин и советский учебник истории

"После 2014 года репертуар Путина стал меняться: православная святость и элементы царского периода Николая І или Александра ІІІ отошли на второй план. Не то чтобы совсем исчезали, но параллельно появлялись другие. В голове у Путина теперь все упиралось в Советский Союз. Он убедил себя, что тот рухнул как-то неправильно и его надо собирать", — продолжает Александр Морозов. Путин постепенно стал присваивать России величие Советского Союза. Да, он нехотя признает, что после 1991 года украинская государственность состоялась, но при этом пытается обосновать ее историческую неправомочность. И дальше — хуже, в Кремле говорят то о "Ялте-2", то о новом Хельсинском акте, то о борьбе с американской гегемонией.

НАТО — все еще красная тряпка для Кремля. Он будет отвечать. Но вряд ли это будет военная агрессия политолог Александр Морозов

"Но ведь в реальности этого ничего нет. Путин находится в пузыре воображаемого Советского Союза. Как бы он ни фантазировал, используя победу в Великой Отечественной войне как ключевую или андроповскую модель преследования инакомыслящих, его возможности ограничены — Россия никогда не будет СССР, — уточняет Морозов. — Более того, раздвоение, шизофрения происходят на уровне реальной внешней политики. В одном блоке он говорит о евразийском экономическом пространстве, а в другом разворачиваются фантазии: Россия вместе с Беларусью воюет с Польшей, сражается против мистического восстановления Великого княжества Литовского, нападает на Украину".

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Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", написанная летом 2021 года (ее опубликовал официальный сайт Кремля — на русском и украинском языках), по оценкам экспертов, завершает его идейные искания в отношениях и с Украиной, и с Западом, расставляет все точки над "і". Она ясно показывает: Путин возвращается к советскому учебнику истории, стремясь использовать каждый эпизод идеологически, развертывая его в советскую концепцию интернационального единства. Морозов вспоминает, как в Праге сносили памятник советскому маршалу Ивану Коневу: "Москва очень обиделась, мол, чехи неблагодарные — их спасали, а они забыли. И попыталась навязать дискуссию вокруг советской концепции истории, но чешские интеллектуалы решили, что в такой дискуссии участвовать не будут, для них это переработанное прошлое". Украина не Чехия, советские мифы у нас все еще находят отклик, и это слабое место.

Не один народ. Что русские думают об украинцах

Россия пытается присвоить чужую историю: то с размахом празднует День крещения, утверждая, что Московское государство — единственный преемник Древней Руси, то называет дочь киевского князя Ярослава Мудрого, Анну, русской. Или же пытается исказить историю, сказав, что Переяславские соглашения 1654 года — акт "соединения" с Москвой, Крым — исконно русская земля, а Украина — это всего лишь "детище советской эпохи". Историки говорят: стремление Москвы приватизировать прошлое, письменность, православие и культуру — это попытка удержать иллюзию несуществующего величия. Без этого "восстановление" статуса сверхдержавы невозможно. Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, единственный из 450 депутатов, проголосовавший в 2014 году против аннексии Крыма, говорит: проблема в том, что российская идентичность не существует без украинской. Если воровать и искажать не будут, останется неприглядная правда: Россия — всего лишь поздняя наследница Золотой орды. Такое в понимании Ильина, Гумилева и Путина невозможно.

[ + – ] ОПАСНАЯ НОСТАЛЬГИЯ. В голове у Путина все упирается в Советский Союз, что тот рухнул неправильно, его надо собирать

Впрочем, как и в понимании российского большинства. Ведь среди россиян распространен миф о едином народе. Многие ссылаются на семейные и языковые связи с украинцами, готовы признать идеи о несостоятельности Украины. Поэтому у Украины можно было забрать Крым и оккупировать Донбасс — там, по мнению россиян, тоже живут русские.

Согласно опросам российского "Левада-Центра", 86% россиян до сих пор поддерживают аннексию Крыма. Среди них, допускаем, есть и либералы, и оппозиционеры. Например, Алексей Навальный. Это же он говорил: "Крым не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать". А между тем Навальный и сам наполовину украинец — его отец родом из села Залесье Киевской области. В своих многочисленных интервью оппозиционер, подобно Путину, не раз говорил, что русские и украинцы — фактически "один народ": "Это мнение человека, который провел большое количество времени на Украине, и родственники у меня там. Я вообще не вижу разницы между русскими и украинцами. Для меня вообще никакой разницы: одни и те же люди". Такие высказывания не могут не придавать сил Владимиру Путину.

На распутье. Что делать дальше хозяину Кремля

"Путин думает о безопасности, власти и деньгах. Для того чтобы обеспечить безопасность и деньги, ему нужна власть", — говорит Илья Пономарев. А власть, как бы там ни было, даже ему дает народ. И когда хозяин Кремля намекает, что готов защищать русских, а фактически — начать войну с Украиной, он всегда заглядывает в данные социологии.

"Путин впервые находится в раздумьях о том, что делать дальше. В том числе — с Донбассом, — считает Александр Морозов. — Он всегда настаивал на соблюдении Минских протоколов лишь потому, что они позволяли ему втолкнуть обратно троянского коня. Но эта операция с каждым месяцем становится все более нереальной. Тогда возникает вопрос: зачем его держать? Почему он заговорил о полномасштабной агрессии? Он не понимает, на что в Украине можно надавить с помощью Донбасса. Если ранее предполагали, что вопрос ОРДЛО может вот-вот решиться, то спустя почти восемь лет и украинская власть, и мировая дипломатия адаптировались к ситуации, когда правительство Украины не контролирует ОРДЛО".

Наиболее вероятное объяснение всего происхо­дящего — желание добиться нейтралитета Запада и поглощения Беларуси экс-депутат Госдумы Илья Пономарев

Путин в тупике. Ему остается лишь нападать или сдаваться. К сдаче он вряд ли готов. Поэтому и требует от НАТО гарантий безо­пасности. Они в его понимании такие, как для Советского Союза, и не соответствуют реальности: никто не угрожает России в той мере, о которой говорит Кремль.

"Россия требует дезавуирования решения Бухарестского саммита 2008 го­да о перспективах членства Украины и Грузии в НАТО и юридически закрепленных гарантий неразмещения со стороны США и НАТО ударных систем вооружения в странах, граничащих с РФ. Это касается не только Украины и Грузии, но и Азербайджана, где находится турецкое вооружение, а также членов НАТО — стран Балтии и Польши", — говорит Егор Чернев, народный депутат, глава постоянной делегации Парламентской Ассамблеи НАТО.

"НАТО — все еще красная тряпка для Кремля, — уверен Морозов. — И Кремль будет отвечать. Вряд ли это будет военная агрессия. Она, с любой точки зрения, самый слабый ответ для Москвы. Он не выгоден ей. Слишком публичный, слишком демонстративный, слишком много издержек". Куда легче инициировать политический кризис в Украине. К тому же у Путина всегда остается возможность манипулировать транзитом газа.

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"Сейчас ничего конструктивного делать в украинском направлении невозможно, — соглашается Пономарев. — В Кремле все равно считают, что мы тут сами себя съедим, нам просто не надо мешать". Цель Путина — не конкретные территории или даже государство, а возможность влиять на мировой порядок. С помощью Украины он хочет устроить хаос в регионе, вовлечь многие страны в безнадежную ситуацию, когда придется принимать сложные решения и даже нести потери.

"Путин — разу­мный человек, и все, что он говорит, нельзя воспринимать одномерно. Он играет в шахматы, причем объемные: маскирует планы, создает дымовую завесу. Он — чекист. Это его профессия. Делает все возможное, чтобы Украина нервничала, чтобы весь мир нервничал, чтобы все думали, что основной удар будет здесь", — говорит Илья Пономарев. И Путин не собирается отступать от своей финальной цели — восстановления союза славянских государств: России, Беларуси, Украины и, возможно, Приднестровья, он может просто изменить первую цель — начать мифическое объединение с Минском.

"Чтобы понять, что у Путина в голове, необходимо проводить трепанацию черепа, но наиболее вероятным объяснением всего происходящего мне представляется желание добиться нейтралитета Запада и поглощения Беларуси, — считает экс-депутат Госдумы. — В обмен на то, чтобы он на какое-то время отстал от Украины, ему должны дать возможность окончательно затянуть в себя Беларусь. Поскольку на Западе эту аннексию считают практически состоявшейся и новые шаги Кремля не поменяют статус-кво, то у него это может получиться. А вся эта история с войсками на украинской границе была не столько движением войск, сколько пиаром".

Пономарев считает, что поглощение Беларуси Путин завершит к концу 2023 года: "В 2024-м у него оканчиваются президентские полномочия, и ему было бы оптимально не пойти на новые выборы президента РФ, а пересесть в кресло лидера объединенного государства".

При этом эксперты все-таки настаивают: от спонтанных решений Путина никто не застрахован.