Холостой созвон. Что делать Украине, пока Россия и США "танцуют танго"

В Москве звонок в США называли "рабочим" и заверяли, что никаких сенсаций от переговоров ждать не стоит. В Киеве напротив с большим интересом ожидали окончания беседы двух президентов, так как видеокол проходил на фоне прогнозов украинской и американской разведки о готовящейся эскалации конфликта на российско-украинской границе.

Во вторник, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин и американский гарант Джо Байден на протяжении двух часов по защищенной видеосвязи обсуждали важные для обеих сторон темы, в том числе украинский вопрос.

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Переговоры Путин — Байден. Без сенсаций, но с жесткой риторикой

"Как я и прогнозировал, риторика Байдена оказалась куда жестче, чем предполагали некоторые украинские эксперты. Это хороший сигнал для нас", — написал у себя в телеграм-канале нардеп "Слуги народа" Александр Качура, обращая внимания на некоторые заявления США после переговоров с Путиным о том, что они не намерены торговаться по поводу членства Украины в НАТО, о чем сообщил советник президента Джейк Салливан, а в случае российского вторжения в Украину готовы ужесточить и расширить санкции против России, помогать Украине с вооружением и закрыть "Северный поток-2", о чем Байден якобы уже договорился с Германией.

По итогам переговоров двух президентов действительно не прозвучало никаких сенсаций, как и уверял Кремль. Главной темой была Украина. Также президенты обсудили хакерские атаки, стратегическую стабильность, совместную работу по региональному направлению, в частности, по Ирану.

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Незадолго до беседы обе стороны публично обозначили свои позиции по украинскому вопросу: в Белом Доме намеревались в очередной раз выразить "обеспокоенность" по поводу скопления российских войск на украинской границе и пригрозить санкциями в случае обострения конфликта, в Кремле — традиционно негодовать из-за отсутствия прогресса по Минским соглашениям и требовать гарантий нерасширения НАТО на Восток. Все эти пункты повторились в протокольных пресс-релизах обеих стран по результатам видеоколла.

Накануне переговоров с Путиным и после Байден созвонился с европейскими партнерами, чтобы "сверить часы". А Владимиру Зеленскому перед видеосозвона Вашингтона и Кремля позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен. После разговора с Путиным Байден обещал набрать украинского гаранта в четверг, что, как отмечают эксперты, подчеркивает, что никаких сенсаций не было, а значит, переговорить с Украиной можно и позже.

По словам политолога Владимира Фесенко, в этих переговорах был важен сам факт, что они состоялись. Раз это произошло, значит обе стороны хотят догововариваться, и переговоры будут продолжаться. Все это снижает вероятность нового военного конфликта на украинской границе: если бы РФ хотела напасть, она бы уже это сделала.

"Войны не начинают с предупреждений и утечек", — подчеркивает эксперт.

О том, что США и Россия готовы договариваться и дальше, сигнализирует информация о том, что из оборонного бюджета США убрали пункт о санкциях по газопроводу "Северный поток – 2", а также пункт о введении санкций против 35 россиян из окружения президента России и запрет для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом РФ.

[ + – ] Американцам в этот раз важно было обесценить желание Путина использовать военную угрозу в качестве шантажа Фото: kremlin.ru

Эксперты отмечают, что поправку об отмене санкций Сенат США внес накануне переговоров, но объявили о ней после, чтобы сделать "реверанс в сторону России".

"Байден заядлый дипломат, он любит намеки, реверансы, ходы. Поэтому, как только переговоры закончились, стало мигом известно, что санкции по СП-2 вычеркнули из оборонного бюджета", — говорит Фокусу политический эксперт Олег Постернак.

"Совершенно очевидно, что договорились о чем-то. Становится понятно, почему американские и европейские медиа интенсивно раскручивали тему грядущего вторжения. Байден дал зеленый свет "Северному потоку -2", санкции исчезли", — добавляет Фокусу политолог Андрей Золотарев.

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Эксперты отмечают, что американцам в этот раз важно было обесценить желание Путина использовать военную угрозу в качестве шантажа. Этот сценарий сработал летом, когда возможная эскалация на границе с Украиной стала поводом для личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина. На этот раз США сыграли на опережение, взяв ситуацию под собственный контроль. Поэтому на протяжении нескольких недель велись разговоры о военной угрозе и, возможно, после переговоров с Байденом градус напряжения снизится, так как Путин вряд ли по-настоящему рискнет на континентальную войну.

"Путин не Сталин и не Петр I. Он более приземлен, микрорасчетлив. Он скорее попытается "финляндизировать" Украину", — продолжает Постернак, вспоминая исторический факт о том, как В 1948 году Финляндия подписала договор с СССР который обязывал ее не вступать ни в какие союзы и коалиции, сохранять нейтралитет.

"Возможно, Россия хочет повторить такой сценарий с Украиной. По этой причине они требуют от США юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. И здесь есть свои плюсы. Такие требования означают, что Россия перестает воспринимать Украину как сферу собственных интересов и просто требует, в условиях транзита власти в 2024 году (а скорее всего Путин будет передавать дела), гарантий внешнеполитической безопасности и стратегической стабильности" — говорит Постернак.

Однако США не пойдут на такой компромисс. Байден, как уже заявили в США, не согласится на ультиматум Путина. Но скорее из-за того, чтобы не показать собственную "слабость", которую ему не простят внутри страны.

"Публичные ультиматумы Путина по НАТО — Байден их не может выполнить, даже если бы захотел. Если бы он поддержал требования Путина, это бы поставило крест на втором президентском сроке, так как такая позиция противоречит традиционной позиции США и их интересам, манере поведения", — отмечает Фесенко.

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Что касается дальнейших перспектив Украины, по словам Олега Постернака, есть вероятность, что США и Россия "танцуют продуманное танго", когда каждая сторона прогнозирует действия другой стороны, потому что это соответствует интересам каждой. Результатом может стать быстрое склонение Украины к непопулярным мерам, например, реализации Минских соглашений.

"Украинцев на протяжении многих недель накачивают страхом, удобряя общественную почву для безболезненного принятия Минска", — говорит Постернак.

Пока указаний на реализацию подобного сценарий нет. Американцы публично поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а Россия официально заявляет, что по Минску нет никакого прогресса.