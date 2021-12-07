Зачем нас пугают войной? Что будет делать Зеленский, если Россия не нападет

Зачем нас пугают войной?

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На выставке "Всі.Свої" две милейшие барышни, которые божественно шьют одежду, напомнили мне о войне. Говорят, строим планы на Новый Год. Но тут пишут, что Путин может напасть, и не знаем, что делать.

Для них это не шутки. Это реальность, в которую они погружаются. А точнее, их погружают, а они не имеют сил что-то этому противопоставить.

Я не специалист по войне, и на эти темы рассуждаю с позиции осторожного дилетанта. Понимаю, что тема нападения России в нынешнем дискурсе — табу. Скажешь, что вряд ли РФ нападет — ты "рука Кремля". Скажешь, что украинские танки дойдут до Кремля — вроде как патриотам приятно, но попахивает нездоровым воображением. Вот почему так много рассуждений вокруг да около, но не по теме. Псевдообсуждение.

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А на его фоне него — торговля топливом, газом и электроэнергией. Россия — все еще крупный торговый партнер Украины. Получается, как при Порошенко — двойные стандарты. Когда нужно — у нас война. Когда не нужно — делаем предложение о транзите. Хотим и крестик, и купаться.

Один товарищ объяснил мне: в свете переговоров между Байденом и Путиным Штаты формируют переговорную позицию. Чтобы побольше выиграть у Путина. Так что это даже не наша игра.

Тут бы мне и успокоиться. Ведь нужно верить, что Штаты стараются для Украины. А значит, переговорную позицию они формируют именно для того, чтобы принести благо Украине.

Согласитесь, звучит слегка ку-ку. Но мы вроде как должны верить в наших партнеров. Не думать, а верить сердцем.

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Вспоминается бородатый анекдот о муже, который заподозрил жену в измене — но продолжает верить в ее невинность. Он смотрит в бинокль в окно, за которым любовник снимает с его жены блузку, и шепчет:

— Ох, эта проклятая неопределенность.

О чем я? О том, что скорее всего, Штаты преследуют интересы не Украины, а свои собственные. Украина для них — один из козырей в общении с другой страной, которая претендует на звание супердержавы. Цель Штатов — не сыграть козырем и не защитить интересы козыря, а победить в игре.

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Да, хочется надеяться, что козырь пригодится и дальше — поэтому постараются не сливать. Но ведь уже сливали — и по "Северному потоку-2", и по другим вопросам. Почему мы должны надеяться на то, что Байден будет рубиться с Путиным за далекую коррумпированную страну на другом континенте?

Думаю, даже в Офисе Зеленского не знают, что планируют Штаты и чего они ждут от переговоров с Кремлем. Пересічні украинцы тем более далеки от всех этих раскладов. Жизнь украинцев — это потоки новостей о том, что Путин может напасть. А если этого опять не произойдет — будет как с несостоявшимся "переворотом". Скажут, что Байден/Зеленский/МВФ переиграли Путина и предотвратили нападение. Арестович нарисует карту нашей великой победы.

Поэтому я все больше уважаю украинцев, которые не верят ни в какую политику. Они заняты исключительно своей жизнью, и готовятся к Новому Году с легким сердцем.

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