Навіщо нас лякають війною? Що робитиме Зеленський, якщо Росія не нападе

Навіщо нас лякають війною?

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На виставці "Всі.Свої" дві наймиліші панянки, які божественно шиють одяг, нагадали мені про війну. Говорять, будуємо плани на Новий Рік. Але тут пишуть, що Путін може напасти і не знаємо, що робити.

Для них це не жарти. Це реальність, в яку вони занурюються. А точніше, їх занурюють, а вони не мають змоги щось протиставити цьому.

Я не фахівець з війни, і на ці теми міркую з позиції обережного дилетанта. Розумію, що тема нападу Росії у нинішньому дискурсі — табу. Скажеш, що навряд чи РФ нападе — ти "рука Кремля". Скажеш, що українські танки дійдуть до Кремля — наче патріотам приємно, але пахне нездоровою уявою. Ось чому так багато міркувань навколо, але не по темі. Псевдообговорення.

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А на його фоні — торгівля паливом, газом та електроенергією. Росія все ще великий торгівельний партнер України. Виходить, як за Порошенка — подвійні стандарти. Коли треба — у нас війна. Коли не потрібно — робимо пропозицію про транзит. Хочемо і хрестик, і купатися.

Один товариш пояснив мені: у світлі переговорів між Байденом і Путіним Штати формують переговорну позицію. Щоб більше виграти у Путіна. Тож це навіть не наша гра.

Тут би мені й заспокоїтись. Адже варто вірити, що Штати стараються для України. Отже, переговорну позицію вони формують саме для того, щоб принести благо Україні.

Погодьтеся, звучить трохи ку-ку. Але ми ніби повинні вірити в наших партнерів. Не думати, а вірити серцем.

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Згадується бородатий анекдот про чоловіка, який запідозрив дружину в зраді, але продовжує вірити в її невинність. Він дивиться в бінокль у вікно, за яким коханець знімає з його дружини блузку, і шепоче:

— Ох, ця проклята невизначеність.

Про що я? Про те, що, швидше за все, Штати переслідують інтереси не України, а свої власні. Україна для них — один із козирів у спілкуванні з іншою країною, яка претендує на звання супердержави. Мета Штатів — не зіграти козирем і захистити інтереси козиря, а перемогти у грі.

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Так, хочеться сподіватися, що козир знадобиться й надалі — тому намагатимуться не зливати. Але вже зливали — і з "Північного потоку-2", і з інших питань. Чому ми маємо сподіватися, що Байден рубатиметься з Путіним за далеку корумповану країну на іншому континенті?

Думаю, навіть в Офісі Зеленського не знають, що планують Штати і на що вони чекають від переговорів із Кремлем. Пересічні українці тим паче далекі від усіх цих розкладів. Життя українців — це новини про те, що Путін може напасти. А якщо цього знову не станеться — буде як із "переворотом", що не відбувся. Скажуть, що Байден/Зеленський/МВФ переграли Путіна та запобігли нападу. Арестович намалює карту нашої великої перемоги.

Тому я все більше поважаю українців, які не вірять у жодну політику. Вони зайняті виключно своїм життям і готуються до Нового Року з легким серцем.

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