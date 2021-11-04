У семи няньок дитина без носа. Хто відповість за провал боротьби з коронавірусом в Україні

Головна подія жовтня — "слуги" нарешті взялися за боротьбу з коронавірусом. Але при цьому вони знімають із себе відповідальність за провал підготовки.

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Діяти – довелося. До боротьби з епідемією підштовхнули рекордна захворюваність і моторошна смертність від коронавірусу в Україні. "Слуги народу" на чолі з Зеленським провалили боротьбу з епідемією.

Останні два місяці з екранів ТБ "слуги" розповідали, що Україна готова до нового витоку захворюваності. Що є місця в лікарнях, кисень і мотивовані оплачені медики. Що з початку року на боротьбу з пандемією витрачено близько 30 млрд грн. Здавалося б, що ще?

Так, на початок жовтня від сили 25% українців було вакциновано хоча б однією дозою. Населення не хотіло колотись, із різних причин. Найперша з яких — тотальна недовіра до влади. Звідси засилля забобонів і таке явище як антивакцинаторство. Примушувати ніхто нікого не став. Хочете — прищеплюйтесь.

Але вже у вересні було зрозуміло, що вакцинованих замало. Отже, хворих буде багато. Отже, якщо люди не вакцинуються, треба включати інші механізми. Обладнати лікарні, готувати швидкі та медиків. Вводити локдаун чи інші обмеження.

Але "слуги народу" та місцева влада були зайняті зовсім іншими процесами. "Слуги" їздили у відпустку та розподіляли гроші на "Велике будівництво", потім гралися в Трускавець і звільнення Разумкова, боролися з Медведчуком. Такі нагальні проблеми як майбутня епідемія, майбутня енергетична криза й інфляція, що зашкалює, нікого не хвилювали. Місцева влада розважалася приблизно так само.

Підсумок виявився страшним. Усього за місяць захворюваність і смертність перевершила показники осені 2020 та весни 2021. 50 тисяч людей у лікарнях, із усіх госпіталізованих помирають 19,2%. По всій Україні – від 500 до 700 померлих на день! А якщо врахувати помилково діагностованих — гадаю, ціла тисяча. Вдумайтеся — щодня вимирає невелике село.

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У моєму скромному уявленні про демократію вже має бути слідство, яке встановить відповідальних за провал. Але такого слідства немає, бо керівник штабу боротьби з епідемією — особисто президент, а його "слуги" свідомо провалили всі системні процеси. Що ж їм на себе виходити? Навіщо потрібна така демократія?

І не єдиним ковідом. В Україні, як і раніше, жахлива ситуація з серцево-судинними захворюваннями, онкологією. Повернувся поліомієліт. Не знаю, що там зі СНІДом, гепатитом і туберкульозом. В останні два роки про це перестали говорити — але все на місці. Україна вимирає, і влада нічого з цим не робить.

Осінь 2021 перевершила осінь 2020 і весну 2021. Отже, жодних висновків влада не зробила. Перші "червоні зони" з'явилися лише в другій половині жовтня, а про тотальну примусову вакцинацію замислилися лише до кінця місяця. Україна опинилася в компанії ще кількох таких "передових" борців із коронавірусом: Румунії, Сербії, Болгарії.

І лише коли смертність зашкалила, а лікарні перестали приймати хворих, "слуги" заворушилися. Виявилося, що за бажання уряд і місцева влада вміє все. І "червону зону" запровадити, і масову вакцинацію організувати, і навіть змусити громадян прийти на укол. До Нового року вакциновано буде половину громадян України. Не так багато, як могли, але вже непогано.

Тепер – увага. Перебування при владі означає не лише право ділити мільярди, а й відповідальність за мільйони людей. Із розподілом мільярдів у нас все дуже добре. А ось відповідальністю – як виявилося…

Ще у вересні статистика зіпсувалася, але жодного коронавірусу в офіційному порядку не було. Натомість у жовтні "слуги" включили масовану інформаційну кампанію проти так званих "антиваксерів".

Ефіри всіх ток-шоу закидали однотипними заявами в дусі "треба щепитися" й "українці самі винні". Ну і звісно, це Путін агітує проти вакцинації. Хто ж іще?

За ними повторювали численні блогери, з якими сьогодні працює Банкова, а також "соросята". Мабуть, у них у темниках також варто пункт перекласти всю відповідальність на українців. Тим часом не було ні засідання РНБО на тему коронавірусу, ні з'їзду партії "Слуга народу". Кабмін вдавав, що карантин існує і працює.

Хто не знайомий, заяви без дії називають "пропагандою". У сучасних термінах — "інформаційна політика держави". Зазвичай це допоміжний інструмент, який не замінює реальних дій.

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В Україні "слуги" здійснили явно недостатньо реальні дії, щоб зупинити епідемію. І навіть коли лікарні вже були забиті, а кисню вже було замало — нічого не робила. Натомість було багато пропаганди. Координатори пропаганди вирішили перекласти всю відповідальність за підвищену смертність населення. Мовляв, самі дурні.

Про що це каже? Про те, що такі події відбувалися свідомо.

Маючи статистику, яка вимагала дій, "слуги" займалися важливішими для них речами. Включно з Володимиром Зеленським — керівником штабу боротьби з епідемією при РНБО. А коли припекло — почали розповідати казки про антивакцинаторів і Путіна.

Зверніть увагу. На головній сторінці сайту президента немає такої теми як коронавірус. Володимир Зеленський займається судами, відкриває басейни, розмовляє з Молдовою. Але коронавірусом він не займається.

Бояться відповідальності. Бо не зробили те, що мали. Про це красномовно свідчить статистика.

Поставити Зеленському та "слугам" незручні питання — нікому. На ток-шоу ходять комфортні опоненти, прокуратура та МВС – свої люди. Придворні пропагандисти розповідають казку про всесильних путінських антиваксів. Єдина можлива відповідальність – це політична. На виборах виборці мають пам'ятати, як це було насправді.

Люди, які на словах "перемогли епідемію", допустили десятки тисяч смертей. Просто пам'ятайте про це.

До речі, допустили не лише "погані" Зеленський та "слуги", а й "хороші" Філатов, Кличко, Труханов, Терехов тощо. Вони мали всі важелі, але теж були зайняті важливішими справами. Просто пам'ятайте. Ближче до виборів вони почнуть доводити, що дуже відрізняються від слуг. Неправда.

Бажаю всім безпечного листопада.

Першоджерело.