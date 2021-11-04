Семь нянек и дитя без глаза. Кто ответит за провал борьбы с коронавирусом в Украине

Главное событие октября — "слуги" наконец-то принялись за борьбу с коронавирусом. Но при этом они снимают с себя ответственность за провал подготовки.

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Действовать — пришлось. К борьбе с эпидемией подтолкнули рекордная заболеваемость и жуткая смертность от коронавируса в Украине. "Слуги народа" во главе с Зеленским провалили борьбу с эпидемией.

Последние два месяца с экранов ТВ "слуги" рассказывали, что Украина готова к новому витку заболеваемости. Что есть места в больницах, кислород и мотивированные оплаченные медики. Что с начала года на борьбу с пандемией потрачено порядка 30 млрд грн. Казалось бы, ну что еще?

Да, к началу октября от силы 25% украинцев были вакцинированы хотя бы одной дозой. Население не хотело колоться, по разным причинам. Первейшая из которых — тотальное недоверие к власти. Отсюда засилие предрассудков и такое явление, как антивакцинаторство. Заставлять никто никого не стал. Хотите — прививайтесь.

Но уже в сентябре было понятно, что вакцинированных мало. А значит, заболевших будет много. Значит, если люди не вакцинируются — нужно включать другие механизмы. Оборудовать больницы, готовить скорые и медиков. Вводить локдаун или другие ограничения.

Но "слуги народа" и местные власти были заняты совершенно другими процессами. "Слуги" ездили в отпуск и распределяли деньги на "Большую стройку", потом игрались в Трускавец и увольнение Разумкова, боролись с Медведчуком. Такие насущные проблемы, как грядущая эпидемия, грядущий энергетический кризис и зашкаливающая инфляция, никого не волновали. Местные власти развлекались примерно так же.

Итог оказался страшным. Всего за месяц заболеваемость и смерность превзошла показатели осени 2020 и весны 2021. 50 тысяч людей в больницах, из всех госпитализированных умирают 19,2%. По всей Украине — от 500 до 700 умерших в день! А если учесть ошибочно диагностированных — думаю, целая тысяча. Вдумайтесь — каждый день вымирает небольшое село.

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В моем скромном представлении о демократии, уже должно быть следствие, которое установит ответственных за провал. Но такого следствия нет, потому что руководитель штаба по борьбе с эпидемией — лично президент, а его "слуги" сознательно провалили все системные процессы. Что же им, на себя выходить? Зачем нужна такая демократия?

И ведь не ковидом единым. В Украине по-прежнему ужасная ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией. Вернулся полиомиелит. Не знаю, что там со СПИДом, гепатитом и туберкулезом. В последние два года об этом перестали говорить — но ведь все на месте. Украина вымирает, и власть ничего с этим не делает.

Осень 2021 превзошла осень 2020 и весну 2021. Значит, никаких выводов власти не сделали. Первые "красные зоны" появились лишь во второй половине октября, а о тотальной принудительной вакцинации задумались лишь к концу месяца. Украина оказалась в компании еще нескольких таких же "передовых" борцов с коронавирусом: Румынии, Сербии, Болгарии.

И лишь когда смертность зашкалила, а больницы перестали принимать больных, "слуги" зашевелились. Оказалось, что при желании правительство и местные власти умеют все. И "красную зону" ввести, и массовую вакцинацию организовать, и даже заставить граждан прийти на укол. К Новому году вакцинирована будет половина граждан Украины. Не так много, как могли — но уже неплохо.

Теперь — внимание. Пребывание у власти означает не только право делить миллиарды, но и ответственность за миллионы людей. С дележом миллиардов у нас все очень хорошо. А вот ответственностью — как оказалось…

Еще в сентябре статистика испортилась, но никакого коронавируса в официальной повестке не было. Зато в октябре "слуги" включили массированную информационную кампанию против так называемых "антиваксеров".

Эфиры всех ток-шоу забросали однотипными заявлениями в духе "надо прививаться" и "украинцы сами виноваты". Ну и конечно, это Путин агитирует против вакцинации. Кто же еще?!

Им вторили многочисленные блогеры, с которыми сегодня работает Банковая, а также "соросята". Видимо, у них в темниках также стоит пунктик переложить всю ответственность на украинцев. Между тем, не было ни заседания СНБО на тему коронавируса, ни съезда партии "Слуга народа". Кабмин делал вид, что карантин существует и работает.

Кто не знаком, заявления без действия называются "пропаганда". В современных терминах — "информационная политика государства". Обычно это вспомогательный инструмент, который никак не заменяет реальных действий.

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В Украине "слуги" предприняли явно недостаточно реальных действий, чтобы остановить эпидемию. И даже когда больницы уже были забиты, а кислорода уже было недостаточно — ничего не предпринимала. Зато было много пропаганды. Координаторы пропаганды решили переложить всю ответственность за повышенную смертность на население. Мол, сами дураки.

О чем это говорит? О том, что такие действия происходили сознательно.

Имея статистику, которая требовала действий, "слуги" занимались более важными для них вещами. Включая Владимира Зеленского — руководителя штаба по борьбе с эпидемией при СНБО. А когда припекло — начали рассказывать сказки об антивакцинаторах и Путине.

Обратите внимание. На главной странице сайта президента — нет такой темы, как коронавирус. Владимир Зеленский занимается судами, открывает бассейны, разговаривает с Молдовой. Но коронавирусом он — не занимается.

Боятся ответственности. Потому что не сделали то, что должны были. Об этом красноречиво говорит статистика.

Задать Зеленскому и "слугам" неудобные вопросы — некому. На ток-шоу ходят комфортные оппоненты, прокуратура и МВД — свои люди. Придворные пропагандисты рассказывают сказку о всесильных путинских антиваксах. Единственная возможная ответственность — это политическая. На выборах избиратели должны помнить, как это было на самом деле.

Люди, на словах "победившие эпидемию", — допустили десятки тысяч смертей. Просто помните об этом.

Кстати, допустили не только "плохие" Зеленский и "слуги", а и "хорошие" Филатов, Кличко, Труханов, Терехов и т.д. Они имели все рычаги, но тоже были заняты более важными делами. Просто помните. Ближе к выборам они начнут доказывать, что очень отличаются от "слуг". Неправда.

Желаю всем безопасного ноября.

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