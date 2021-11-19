Веерные отключения, дефицит угля и дорогой газ. Переживет ли Украина грядущую зиму?

С 18 ноября Беларусь прекратила недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину. В связи с чем наша страна оказалась перед реальной угрозой веерных отключений.

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Россия и Беларусь — победили, а наша власть — проиграла. Это печально, но стоит это признать, и как можно скорее попытаться исправить ситуацию.

Отопительный сезон только начался, температура на улице опускается ниже нуля еще только ночью, но Украина уже не может без импортной электроэнергии из Беларуси. Каждые сутки прямым графиком идет 400 МВт-час по импорту.

Из-за дефицита угля на складах ТЭС, которые балансируют энергосистему в пиковые периоды потребления, мы вынуждены покупать электроэнергию у белорусов, чтобы не допустить отключений потребителей.

Ну что ж, лобби импорта российской электроэнергии в Украину — победило.

Сейчас Украина действительно оказалась в ситуации, когда мы зависим от импорта электроэнергии из Беларуси, то есть, зависим от России. Беларуская электроэнергия — это почти российская. Это уже почти одна страна.

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Чем чревата зависимость от России?

Поставлять нам электроэнергию из Беларуси или перекрыть — решают в Кремле. И не нужно быть аналитиком разведки,чтобы понять: как только в Украине станет холодно и энергопотребление сильно вырастет, РФ перекроет нам импорт электроэнергии.

Так Россия сделала с транзитом по своей территории угля из Казахстана в Украину. Так она сделала с антрацитом. Из-за запрета на импорт Луганская ТЭС, которая зависела от поставок антрацитов из РФ, осталась без топлива. Под угрозой — электроснабжение части Луганской области.

Аналогичная история была с газом, когда РФ начала поставки газа в Венгрию через Турцию в обход Украины, чтобы ограничить объемы закачки Украиной. Так она поступит и с электроэнергией.

Но нам необходимо понять причину из-за которой мы попали в эту зависимость и спрогнозировать последствия.

Причины

В Украине — дефицит генерирующих мощностей из-за дефицита угля. На данный момент нам не хватает 2 млн тонн угля.

Почему так вышло? Мы же знаем, что после осени — зима и морозы, это пиковый период потребление электроэнергии и поэтому нам нужно много угля.

Все дело в том, что генерация всю первую половину года работала в убыток из-за низких цен на электроэнергию.

Поэтому генерация не смогла подготовиться к зиме: атомные станции, которые также недополучили выручку, снизили инвестиции в основные фонды, а тепловая не провела ремонты и не сформировала запасы угля — количество аварий на ТЭС сейчас в 2,5 раза выше, чем в 2020 году.

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Кроме того, в июле-августе ТЭС сожгли больше угля из-за аномальной жары и роста потребления электроэнергии кондиционерами.

На все это наложились рекордно высокие цены на газ и его дефицит. На сегодня в Украине 9 ГВт генерирующей мощности не работает из-за аварийных ремонтов, дефицита угля и аномально дорогого газа (а также его недостатка).

Кризис вызвал рост взаимных долгов на энергетическом рынке: убытки ТЭС — 5 млрд грн, долги по зарплатам перед шахтерами госшахт — 1 млрд грн, долг "Укрэнерго" перед генерацией за балансирующую электроэнергию — 11 млрд грн, долг гострейдера "Гарантированный покупатель" перед АЭС и ГЭС за поставки электроэнергии населению — 4 млрд грн, его же долг но перед альтернативной генерацией — 27 млрд грн (часть сейчас начала гасится за счет выпуска еврооблигаций).

Сегодня половина блоков государственных ТЭС в Украине не работают из-за отсутствия угля на складах. В целом по стране, запасу угля на складах — ниже 0,4 млн тонн. Это антирекорд за всю историю независимости.

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При этом добыча угля на шахтах ДТЭК остается на одном уровне в течение года, а на государственных шахтах — резко сокращается.

Но на газ мы перейти тоже не можем из-за цены топлива. Если блоки ТЭС/ТЭЦ перевести на газ по рыночной цене, то себестоимость электроэнергии превысит 8 тыс грн/МВт-час. Продать ее по такой цене, даже если на нее будет спрос (а в условиях дефицита в пиковые часы потребления — будет) генерация не сможет из-за прайс-кепов (ограничений максимальной цены на рынке), которые сегодня установлены НКРЭКУ на уровне 4 тыс грн/МВт-час.

В результате, газовые ТЭЦ, которые производили 7-10% электроэнергии, в этом сезоне будут работать только на отопление домов. Лишь некоторые ТЭЦ и ТЭС, которые будут работать на газу, будут привлечены к балансировки энергосистемы по команде "Укрэнерго".

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Сможем ли мы пережить зиму?

Украине пока не хватает 2 млн тонн угля. Их нужно импортировать. 1 млн тонн импортирует ДТЭК Ахметова, компания уже законтрактовала объемы. Еще 1 млн тонн должно найти государственое "Центрэнерго".

Но сейчас большая проблема с поставками угля на Луганскую ТЭС, из-за блокады России поставок антрацита. Из-за оккупации части Донбасса, к ТЭС перекрыты железнодорожное сообщение с Украиной.

Кроме того, Россия, скорее всего, не откроет транзит казахского угля в Украину. Поэтому мы попадаем в большую зависимость от импорта белорусской электроэнергии, а соответственно, наша энергосистема попадает в зависимость от России.

И стоит зимой хотя бы одному блоку АЭС выпасть в ремонт, а России перекрыть нам поставки электроэнергии из Беларуси, — Украина может оказаться на грани веерных отключений.

Перед каким выбором тогда окажется власть Украины? Или перейти на сжигание дорогого газа, что означает рост цены на электроэнергию ТЭС примерно до 8 тыс грн/МВт-час, или начать ограничение потребление потребителей, в первую очередь крупных предприятий. А это налоги, рабочие места, контракты, валютная выручка. После них ограничивать начнут население.

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Я не знаю, что выбрать. Дорогую электроэнергию, или ее отсутствие зимой. А что бы выбрали вы?

Но это еще не все.

Последствия

Наличие таких глобальных проблем на рынке электроэнергии ставит под вопрос синхронизацию нашей энергосистемы с энергосистемой Евросоюза (ENTSO-E). Из ЕС уже дали сигнал Украине, что пока проблемы на рынке электроэнергии не будут разрешены, синхронизации нам не видать. Это как нам не видать НАТО, пока не решатся вопросы Донбасса и Крыма.

Зачем Украине синхронизация энергосистемы с ЕС?

1. Безопасность. Синхронизация энергосистемы Украины с ENTSO-E предусматривает отсоединение от систем Беларуси и России. После этого у нас не будет возникать проблем, откуда взять электроэнергию в периоды дефицита, поскольку мы сможем поставить ее в ЕС.

Кроме того, синхронизация систем дает Украине некую гарантию физической безопасности — Россия дважды подумает перед тем как нападать на страну, которая синхронизирована с энергосистемой Евросоюза.

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2. Деньги. Возможность торговать электроэнергией с Евросоюзом означает для украинского бизнеса большие возможности, инвестиции и большие деньги, ведь рынок ЕС это сотни миллионом потребителей.

Синхронизация наших систем была запланирована на 2023 год.

Этой зимой Укрэнерго должно на пару дней отсоединится от систем России и Беларуси и проработать в автономном режиме.

Но успешность испытаний — под вопросом, поскольку дефицит угля и отсутствие работы ТЭЦ на газу делает невозможным работу украинский системы без систем России и Беларуси.

Вот почему вначале я написал, что Россия и Беларусь — победили. Сегодняшняя ситуация отбрасывает нас на годы в вопросе синхронизации с энергосистемой ЕС. Европейцы не станут присоединять к себе такую большую, но нестабильную систему.

Офис президента должен разобраться в ситуации, проанализировать и наказать виновных. Или не должен. Думаю, парням все равно.

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