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Экономика Венгрия будет получать газ РФ в обход Украины

Испытание зимой. Когда украинцы узнают цену реформам от Нафтогаза

Можно очень долго рассказывать о "реформах в Нафтогазе", но их реальную ценность для страны мы "пощупаем" лишь с первыми морозами — в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
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Реформы в газовой отрасли
"Реформы" Нафтогаза хорошо работают в условиях, когда можно летом закачать в хранилища дешевый газ, а зимой продать потребителю дорогой.

Очищение кризисом. Точнее — морозом.

В средние века, инквизиция очищала огнем. Сейчас, "газовая инквизиция" будет очищать украинскую экономику и население морозом и тарифами.

Можно очень долго рассказывать о "реформах в Нафтогазе", но их реальную ценность для страны мы "пощупаем" лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах.

Именно сейчас многие понимают, что настоящая реформа — это:

а) наращивание добычи собственного газа;

б) создание на базе нашей ГТС и подземных хранилищ восточно-европейского газового хаба, в качестве национального бенчмарка (ориентира по цене) и площадки для хеджирования газовых портфелей промышленных потребителей.

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Это то, что сделали в Польше и Турции, хотя шансы этих стран на хабовый статус были в разы меньше, нежели у нас.

Может, потому, что их функционеры получали в разы меньшую зарплату, чем в украинском Нафтогазе?

Именно об этих двух направлениях (рост добычи и хаб) все последние годы и бил в набат в своих статьях.

На поверку оказалось, что "реформы" Нафтогаза хорошо работают в условиях, когда можно летом закачать в хранилища дешевый газ, а зимой продать потребителю дорогой.

Плюс российские три милиларда долларов за транзит, которые круглогодично балансируют финансовый поток, обеспечивая выплату космических зарплат, бонусов и реализацию программы 20/20 по наращиванию газодобычи, которая была успешно провалена.

Цена "реформ" Нафтогаза — это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС, мощности которого не интересны никому: ни вредному Газпрому, ни няшным европейским операторам.

Цена "реформ" Нафтогаза — это 1,4 млрд. м. куб., списанных на технологические потери.

Нафтогаз зажег почти вселенский олимпийский факел, спалив в "факелах" скважин 0,5 млрд. кубов.

Цена "реформ" — это и схемы с виртуальным реверсом газа из Европы.

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Как вы думаете, почему так взвились наши власть имущие по поводу венгерского транзита на 4 млрд. м. куб., которые пойдут в обход Украины?

В общей структуре транзита, потеря для нас нескольких сотен миллионов долларов в год. Явно не критично.

Дело в том, что в последнее время, виртуальный реверс в Украину, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию (70-80% объемов).

Закрытие этого направления, означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на фирмах-"прокладках" в Люксембурге и Швейцарии уже не получится.

Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо.

Пока мы не закроем виртуальный реверс, мы никогда не узнаем, сколько же газа в реальности добывается в Украине и каков наш настоящий дефицит, а не "бумажный". Реальный дефицит можно увидеть по показателям реального реверса. А виртуальный реверс — он существует только на бумаге, физически газ из Европы в Украину не идет.

Пока мы не закроем виртуальный реверс, мы не поймем, насколько зависим от импорта и в каких параметрах нужно нарастить собственную газовую добычу.

Мы не составим реалистичный энергетический баланс экономики. И мы не сможем "обнулить" "реформы" Нафтогаза, которые основывались на российских деньгах по транзиту, дешевых внешних ценах и высоких внутренних.

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То есть на факторах, которые остаются в прошлом, кроме высоких внутренних цен.

Гримаса истории: ряженые в вышиванки "патриоты-реформаторы", пишущие на бигбордах "хай палає", получали зарплату чуть ли не по газпромовским кассовым ордерам — оказалось, что без российских миллиардов и физического транзита российского газа , "реформы" не работают, профит не формируется, Cash Flow мелеет….

Хотя, может, "реформы" у них не той системы.

Уже давно можно сделать наблюдение: как только где-то наращивается "патриотический угар" — жди там либо кидок, либо попадание всех граждан страны на деньги.

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