Випробування зимою. Коли українці дізнаються ціну реформ від Нафтогазу

Очищення кризою. Точніше — морозом.

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У середні століття, інквізиція очищала вогнем. Зараз, "газова інквізиція" очищатиме українську економіку та населення морозом і тарифами.

Можна дуже довго розповідати про "реформи в Нафтогазі", але їхню реальну цінність для країни ми "помацаємо" лише в умовах зниження транзиту російського газу і зростання котирувань на енергоресурс на європейських хабах.

Саме зараз багато хто розуміє, що справжня реформа — це:

а) нарощування видобутку власного газу;

б) створення на базі нашої ГТС і підземних сховищ східно-європейського газового хабу, як національного бенчмарка (орієнтиру за ціною) і майданчики для хеджування газових портфелів промислових споживачів.

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Це те, що зробили в Польщі та Туреччині, хоча шанси цих країн на хабовий статус були в рази меншими, ніж у нас.

Може, тому, що їхні функціонери отримували в рази меншу зарплату, ніж в українському Нафтогазі?

Саме про ці два напрямки (зростання видобутку і хаб) всі останні роки і бив на сполох у своїх статтях.

З'ясувалося, що "реформи" Нафтогазу добре працюють в умовах, коли можна влітку закачати в сховища дешевий газ, а взимку продати споживачеві дорогий.

Плюс російські три мільярди доларів за транзит, які цілий рік балансують фінансовий потік, забезпечуючи виплату космічних зарплат, бонусів і реалізацію програми 20/20 із нарощування газовидобутку, яка була успішно провалена.

Ціна "реформ" Нафтогазу — це потворний анбандлінг зі створення "незалежного оператора" ГТС, потужності якого не цікаві нікому: ні шкідливому Газпрому, ні няшним європейським операторам.

Ціна "реформ" Нафтогазу — це 1,4 млрд м. куб., списаних на технологічні втрати.

Нафтогаз запалив майже всесвітній олімпійський факел, спаливши у "факелах" свердловин 0,5 млрд кубів.

Ціна "реформ" — це і схеми з віртуальним реверсом газу з Європи.

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Як ви думаєте, чому так злетіли наші можновладці з приводу угорського транзиту на 4 млрд м. куб., які підуть в обхід України?

У загальній структурі транзиту, втрата для нас кількох сотень мільйонів доларів на рік. Очевидно не критично.

Справа в тому, що останнім часом, віртуальний реверс в Україну, значною мірою, перемістився зі Словаччини в Угорщину (70-80% обсягів).

Закриття цього напрямку, означає, що схема з віртуальним реверсом накривається мідним тазом і заробляти на фірмах-"прокладках" у Люксембурзі та Швейцарії вже не вийде.

Тож прийдешня "газова інквізиція" буде на благо.

Поки ми не закриємо віртуальний реверс, ми ніколи не дізнаємося, скільки ж газу насправді видобувається в Україні та який наш справжній дефіцит, а не "паперовий". Реальний дефіцит можна побачити за показниками реального реверсу. А віртуальний реверс — він існує лише на папері, фізично газ із Європи в Україну не йде.

Поки ми не закриємо віртуальний реверс, ми не зрозуміємо, наскільки залежимо від імпорту та в яких параметрах потрібно наростити власний газовий видобуток.

Ми не складемо реалістичний енергетичний баланс економіки. І ми не зможемо "обнулити" "реформи" Нафтогазу, які ґрунтувалися на російських грошах із транзиту, дешевих зовнішніх цінах і високих внутрішніх.

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Тобто на факторах, які залишаються в минулому, крім високих внутрішніх цін.

Гримаса історії: ряджені у вишиванки "патріоти-реформатори", які пишуть на білбордах "хай палає", отримували зарплату мало не за газпромівськими касовими ордерами — з'ясувалося, що без російських мільярдів і фізичного транзиту російського газу, "реформи" не працюють, профілі не формуються, Cash Flow міліє....

Хоча, може, "реформи" у них не тієї системи.

Уже давно можна зробити спостереження: щойно десь нарощується "патріотичний чад" — чекай там або кидок, або потрапляння всіх громадян країни на гроші.

Ну і дві таблички з технологічних втрат як громадське звинувачення "реформ".

Першоджерело.