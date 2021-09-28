Удар під дих. Як Україна залишилася без транзиту російського газу в Угорщину

Угорщина як дзеркало української "революції".

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Ситуація з підписанням Будапештом довгострокового контракту з Москвою на постачання природного газу в обхід України багато в чому примітна.

З 2017-го року я пишу у своїх статтях про те, що не можна однією однією рукою боротися з "Північним потоком-2", а іншою — пасивно сприяти реалізації Турецького потоку, тим більше, що ніякої різниці між ними з точки зору девальвації нашого транзитного потенціалу немає.

Ну, не розуміють європейці такого жлобського роздвоєння стратегічних інтересів, такі вони.

Європа і так зробила для нас багато: у 2014-2015 роках зупинила будівництво Південного потоку через Болгарію (десь у Софії знову пролунав зойк відчаю: "на місці турків повинні були бути ми").

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Але ми взяли і проковтнули Турецький потік, який пішов через Туреччину. І ліміт геополітичної халяви закінчився.

Зауважте, газ в Угорщину піде не по Північних потоках, яким у нас приділяли максимум уваги, а саме по Турецькому.

Тут кожен отримав усе, що хотів: Туреччина — транзит і статус газового хабу, Угорщина — дешевий російський газ, Україна — томос для ПЦУ.

У чому взагалі проблема?

Звичайно, у Києві хотіли б і томос, і транзит, і дешевий газ без підписання контракту з Газпромом, але так не буває.

Кожен залишився при своїх.

Я взагалі вважаю, що нинішня ситуація з угорським газом мегасправедлива.

У нас є значна частина населення, яка заявляє: "ми готові мерзнути заради ПЦУ" — ну, так, усі бажання збуваються.

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В Угорщині такого сегменту суспільства немає, у Туреччині теж, там питання віри й економіки у свій час розділили і не скаржаться, причому всі задоволені: і віряни (держава не втручається в їхні справи), й інші громадяни (немає спекуляцій політиків на питаннях релігії на шкоду економіці).

Але чому Угорщина — наше "дзеркало"?

А тому, що саме угорцям вдається бити наші політичні "еліти" під дих.

Реакцію України на підписання ними газового контракту в Будапешті назвали втручанням у внутрішні справи. І це правда.

Як би ми поставилися до гнівної реакції Москви на закупівлі ЗПГ, наприклад, у США? У нас би такі хороводи з піснями водили ...

Угорщина каже, що втручання України — це спроба позбавити угорські домівки та угорські промислові підприємства дешевого енергоресурсу.

І це теж правда, оскільки в раціональних і прагматичних країнах інтереси національного бізнесу і населення понад усе.

І Угорщина згадує нам "вентилятори та медичне обладнання", передане Україні в межах гуманітарної допомоги.

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І це також правда. Не можна бути бідним дворянином і вимагати палкої любові.

А якщо ще й не дворянин, тоді взагалі краще не грати в "наддержаву": тут як в історії про лазню, хрестик і труси, потрібно вибирати.

Або жебрати по всьому світу, випрошуючи гуманітарку або надувати щоки.

Можна, звичайно, робити одночасно і те, й інше, але виглядатиме це смішно...

Хоча смішити інших — наше все...

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