Удар під дих. Як Україна залишилася без транзиту російського газу в Угорщину
Не можна однією рукою боротися з "Північним потоком-2", а іншою — пасивно сприяти реалізації Турецького потоку, тим більше, що ніякої різниці між ними з точки зору девальвації нашого транзитного потенціалу немає.
Угорщина як дзеркало української "революції".
Ситуація з підписанням Будапештом довгострокового контракту з Москвою на постачання природного газу в обхід України багато в чому примітна.
З 2017-го року я пишу у своїх статтях про те, що не можна однією однією рукою боротися з "Північним потоком-2", а іншою — пасивно сприяти реалізації Турецького потоку, тим більше, що ніякої різниці між ними з точки зору девальвації нашого транзитного потенціалу немає.
Ну, не розуміють європейці такого жлобського роздвоєння стратегічних інтересів, такі вони.
Європа і так зробила для нас багато: у 2014-2015 роках зупинила будівництво Південного потоку через Болгарію (десь у Софії знову пролунав зойк відчаю: "на місці турків повинні були бути ми").Важливо
Але ми взяли і проковтнули Турецький потік, який пішов через Туреччину. І ліміт геополітичної халяви закінчився.
Зауважте, газ в Угорщину піде не по Північних потоках, яким у нас приділяли максимум уваги, а саме по Турецькому.
Тут кожен отримав усе, що хотів: Туреччина — транзит і статус газового хабу, Угорщина — дешевий російський газ, Україна — томос для ПЦУ.
У чому взагалі проблема?
Звичайно, у Києві хотіли б і томос, і транзит, і дешевий газ без підписання контракту з Газпромом, але так не буває.
Кожен залишився при своїх.
Я взагалі вважаю, що нинішня ситуація з угорським газом мегасправедлива.
У нас є значна частина населення, яка заявляє: "ми готові мерзнути заради ПЦУ" — ну, так, усі бажання збуваються.Важливо
В Угорщині такого сегменту суспільства немає, у Туреччині теж, там питання віри й економіки у свій час розділили і не скаржаться, причому всі задоволені: і віряни (держава не втручається в їхні справи), й інші громадяни (немає спекуляцій політиків на питаннях релігії на шкоду економіці).
Але чому Угорщина — наше "дзеркало"?
А тому, що саме угорцям вдається бити наші політичні "еліти" під дих.
Реакцію України на підписання ними газового контракту в Будапешті назвали втручанням у внутрішні справи. І це правда.
Як би ми поставилися до гнівної реакції Москви на закупівлі ЗПГ, наприклад, у США? У нас би такі хороводи з піснями водили ...
Угорщина каже, що втручання України — це спроба позбавити угорські домівки та угорські промислові підприємства дешевого енергоресурсу.
І це теж правда, оскільки в раціональних і прагматичних країнах інтереси національного бізнесу і населення понад усе.
І Угорщина згадує нам "вентилятори та медичне обладнання", передане Україні в межах гуманітарної допомоги.Важливо
І це також правда. Не можна бути бідним дворянином і вимагати палкої любові.
А якщо ще й не дворянин, тоді взагалі краще не грати в "наддержаву": тут як в історії про лазню, хрестик і труси, потрібно вибирати.
Або жебрати по всьому світу, випрошуючи гуманітарку або надувати щоки.
Можна, звичайно, робити одночасно і те, й інше, але виглядатиме це смішно...
Хоча смішити інших — наше все...