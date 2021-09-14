Газова сутичка. Чому Газпром не продовжить транзит через українську ГТС

Про нову газову війну і можливості Газпрому нашими ж руками анулювати транзитний договір.

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Отже, проста схема, за допомогою якої Газпром може вийти з транзитного співробітництва з Україною. Малюю, можна сказати, майже "на серветці".

Довгий час нам розповідали байки про те, що ми, мовляв, не купуємо російський газ. Це була токсична історія насамперед для нас самих, оскільки обивателів переконували в тому, що енергетично незалежні від РФ і можемо завжди купити газ в Європі.

Насправді, фізично ми відбирали якраз російський газ (із нашої ГТС). А віртуально — купували його на європейських хабах.

Щоб провести за документами обсяг газу, вилучений з ГТС, на західному кордоні біля словацьких Великих Капушан був побудований "газовий коллайдер", по якому "ганяли" невеликий обсяг газу туди-сюди, накручуючи лічильники аверсу і реверсу: потрібно було "накрутити" транзит газу в Європу в обсязі відібраного з ГТС російського газу (14,5 млрд. куб.) і точно так само накрутити показники віртуального реверсу з Європи на ті ж 14,5 млрд.

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Проста математика показує, що ця схема працює за умови, якщо обсяг транзиту російського газу по нашій ГТС перевищує розмір віртуального реверсу з Європи, тобто, транзит повинен бути більше за згадані вище 14,5 млрд. кубів.

А тепер уявіть, що зараз, після введення в дію обхідного "Північного потоку-2" Газпром каже: ми не будемо прокачувати через територію України 40 млрд. кубів газу, як зафіксовано в контракті.

Ми прокачаємо 5 млрд, а за транзит інших 35 млрд. просто заплатимо гроші (в контракті закладено принцип транзитуй або плати).

Що нам робити в такому випадку? Наш дефіцит газу становить 14,5 млрд. кубів. П'ять мільярдів кубів російського газу фізично заберемо з "труби", а де взяти ще 10? А в "трубі" повинен залишатися ще й технологічний газ.

Значить, доведеться купувати відсутні 10 млрд. кубів в Європі і закачувати їх у нашу ГТС, але вже в форматі реального, а не віртуального, як раніше, реверсу.

І тут виникають перші проблеми: одна справа лічильник на трубі накручувати, а інша — реально розгорнути потік.

Але навіть якщо нам вдасться це зробити, труба не може працювати в режимі реального реверсу і аверсу, газ не може по одній трубі одночасно рухатися в протилежних напрямках.

ГТС здатна працювати в режимі реального аверсу і віртуального реверсу, але не призначена для реального аверсу і реверсу на одному часовому відрізку.

Тобто, нам доведеться глушити трубу на східному кордоні і переналаштовувати її на отримання газу з ЄС без можливостей транзитування.

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Як тільки це відбудеться, Газпром тут же звинуватить Україну в невиконанні транзитного контракту і в односторонньому порядку розірве його. І доведе свою правоту в будь-якому арбітражі — адже це ми не зможемо здійснювати транзит і перекриємо вентиль на вході з РФ.

Ось така схема для Газпрому.

Ну і ще кілька міркувань про те, чому Газпрому вигідно платити, але не транзитувати газ через Україну.

Зараз ціна на європейських хабах на газ злетіла до рекордних 700 доларів. У порівнянні з довгостроковими контрактами, йдеться про цінову премію в межах 400-500 дол.

До зими газ може подорожчати ще більше, але нехай навіть хабова премія для Газпрому складе 500 дол+. Очевидно, що чим менше обсяг прокачування, тим вище ціни.

Якщо Газпром повністю перекриє транзит по території України, він втратить трохи більше одного мільярда доларів, виплачених нам за нездійснений транзит.

Для компенсації цієї суми, йому потрібно продати на своєму електронному майданчику з премією 500+ всього кілька мільярдів кубів газу (зазвичай на ЕТМ він продає до 1 млрд. з термінами постачання доба/місяць).

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У такому випадку, за неіснуючий транзит по українській ГТС заплатить європейський споживач (за допомогою надвисокої хабової ціни). Ну і частково — наш.

Цим пояснюється і той факт, чому Газпром почав "сушити" свої ПСГ.

Попутно Газпром вирішує й інше завдання — як довести європейцям потрібність і критичну важливість для континенту "ПП-2".

Саме тому ймовірність "газової війни" цієї зими цілком реальна.

Поки нас врятують запаси газу в підземних сховищах, але це не означає, що не буде відключень і локальних проблем. А запаси не вічні.

Загалом, можете надсилати подячні телеграми Яценюку, Коболєву, Вітренку і іже з ними. Вони наближали цей день, як могли.

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