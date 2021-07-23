Обіцяти — не одружуватися. Чи може Україна довіряти німецьким гарантіям щодо "Північного потоку-2"

США і Німеччина уклали "угоду" з "Північним потоком-2"

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Узагалі ця вся тяганина мені нагадує якийсь "меморандум", колись підписаний у Будапешті.

США готові припинити список санкційної війни проти "ПП-2" в рамках домовленостей з ФРН. Берлін візьме на себе зобов'язання спробувати домогтися від Кремля продовження угоди України і РФ щодо транзиту газу ще на десять років — до 2034 року.

Крім того, це "потьомкінське село" також передбачає створення якогось там фонду обсягом понад $1 млрд, під керівництвом ФРН, кошти якого нібито підуть на скорочення залежності України від газу і декарбонізацію (зменшення значення вугілля в економіці — привіт українським шахтарям) нашої економіки.

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При цьому, Меркель уже взяла на себе зобов'язання внести в цей фонд перший внесок у розмірі 150 млн. Євро. Для порівняння: Україна наразі отримує за транзит газу близько $ 2 млрд.

Головне питання в тому, як саме ФРН має намір умовити Кремль продовжити транзитний контракт з Україною, який закінчується 1 січня 2025 року. Згідно з американо-німецькою Спільною заявою, процес умовляння має розпочатися не пізніше 1 вересня нинішнього року.

У загальному і цілому — це красивий і акуратний бутафорський фіговий листочок добрих намірів щодо України, авторства тієї, яка йде на пенсію і передає цей багаж своєму політичному спадкоємцю канцлерин і дідуся Байдена, який прагне і словом, і ділом не дратувати Путіна, необхідного для США в їхньому протистоянні Китаю.

У підсумку, за цією декларацією США припиняють санкції щодо ПП-2 проти Росії — реверанс Путіну, США делегують усі "рятівні" заходи щодо енергетичної безпеки України канцлеру ФРН, яка, йдучи з посади, по суті, бере на себе лише обіцянку (!) спробувати (?) умовити (?) Москву — продовжувати прокачувати газ через нашу ГТС.

Що стосується позиції Москви, то її озвучив глава МЗС РФ Лавров. Коментуючи деталі, що просочилися в ЗМІ, щодо цієї домовленості, він зауважив іронічно: "Вражає — якщо це правда — домовленість про те, що Німеччина зобов'язується забезпечити продовження транзиту російського газу на Україну після 2024 року. Значить, Німеччина сильна..." (цитата з "Інтерфаксу") .

Першоджерело.