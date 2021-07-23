Обещать — не жениться. Может ли Украина доверять немецким гарантиям по "Северному потоку-2"

США и Германия заключили "сделку" по "Северному потоку-2"

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Вообще, эта вся канитель мне напоминает некий "меморандум", когда-то подписанный в Будапеште.

США готовы прекратить санкционную войну против "СП-2" в рамках договоренностей с ФРГ. Берлин возьмет на себя обязательство попробовать добиться от Кремля продления соглашения Украины и РФ по транзиту газа еще на десять лет — до 2034 года.

Кроме того, эта "потемкинская деревня" также предусматривает создание какого то там фонда объемом не менее $1 млрд, под руководством ФРГ- средства которого, якобы, пойдут на сокращение зависимости Украины от газа и декарбонизацию (уменьшение значения угля в экономике — привет украинским шахтерам) нашей экономики.

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При этом, Меркель уже обязалась внести в этот фонд первый взнос в размере 150 млн. евро. Для сравнения: Украина сейчас получает за транзит газа около $2 млрд.

Главный вопрос в том, как именно ФРГ намерена уломать Кремль продлить транзитный контракт с Украиной, который истекает 1 января 2025 года. Согласно американо-немецкому Совместному заявлению, процесс уговаривания должен начаться не позднее 1 сентября нынешнего года.

В общем и целом — это красивый и аккуратный бутафорский фиговый листочек добрых намерений по Украине, авторства уходящей на пенсию и передающей этот багаж своему политическому наследнику канцлерин и дедушки Байдена, стремящегося и словом и делом не раздражать Путина, необходимого США в их противостоянии Китаю.

В итоге, по этой декларации США прекращают санкции по СП-2 в отношении России — реверанс Путину, США делегируют все "спасительные" мероприятия в отношении энергетической безопасности Украины канцлеру ФРГ, которая, уходя с должности, по сути, берет на себя лишь обещание (!) попробовать (?)уговорить(?) Москву — продолжать прокачивать газ через нашу ГТС.

Что касается позиции Москвы, то ее озвучил глава МИД РФ Лавров. Комментируя просочившиеся в СМИ детали этой договоренности, он заметил иронически: "Поражает — если это правда — договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна…" (цитата по "Интерфаксу").

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