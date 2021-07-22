Миссия (не)выполнима. Как Украине защитить свой интерес, когда заработает "Северный поток-2"

Бундесканцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин "удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Эта тема вчера обсуждалась во время телефонного разговора между ними. Ранее перед этим стало известно, что Германия и США в подписанной ими Совместной декларации достигли компромисса по СП-2.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Озвученная в Вашингтоне суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет "добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года". Причем, о каких обьемах прокачки идет речь — неизвестно. Украинские же наблюдатели обращают внимание на то, что "добиваться" — не значит "добиться", что делает обязательства ФРГ перед Украиной в значительной степени формальными. Что в этой связи нужно делать самой Украине, чтобы защитить свой национальный интерес?

"Северный поток-2". Собственно, вы не можете быть против него. Или за него. Он – есть. Считанные недели остались и проект запустится.

Моя страна – проиграла. И проиграла при двух президентах.При Порошенко – стройка шла. При Зеленском – завершилась. Это факт.

Вопрос такой: что делать дальше, и что будет тут дальше.

Газопровод обеспечивал стабильность. Он был, не взрывался, газ к европейцам шел, за нас же европейцы впрягались.

Будем ли мы интересны им теперь? Или ребята снимут санкции, а конфликт заморозится еще, может, навсегда?

Русские – если упорства европейцев не будет, стоит ли ожидать нам в ближайшие пять лет и новых конфликтов, и возможной агрессии? И снятия санкций.

Статья Путина – все посмеялись, но всерьез не восприняли. А если всерьез? Вот, прямо, если мы видим проект "Иду на вы".

Важно

Потерявши — плачем. Чем грозит Украине разрешенная немцами достройка "Северного потока-2"

И главное — деньги. Украина потеряет большой поток денег за транзит. Как мы будет держать и эксплуатировать трубу, или распилим?

Как и за чей счет (спойлер – за твой, читатель) будет наполняться дыра в бюджете в три млрд долларов? (оценочные потери бюджета от прекращения российского газового транзита в ЕС после введения в эксплуатацию СП-2 — Ред)

Вопросов, как говорится, гора. Ответов нет.

Точнее, есть понимание, что будет. Пока что никто не предлагает ответа на вопрос "что же дальше*.

Первоисточник.