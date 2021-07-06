Идеальный враг. Почему Зеленский не посадит Порошенко и какие планы на него у Банковой

Порошенко "на стероидах". Разумеется это фигура речи. Сам он никаких стероидов не принимает.

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Его медийно на них держат. Телеграм-каналы с регулярностью тысячу раз в день обливают его грязью.

Каналы, которые ведут мои бывшие коллеги из офиса. Арестович – без него жить не может, а депутаты в эфирах – так те подавно. Темники и рекомендации – то все Петр Алексеевич делал.

Зачем? Чтобы держать роль "оппонента". Заводить его сторонников и объединять их вокруг Порошенко. Искусственно держать при нем и вокруг него.

Важно

С Петром за пазухой. Чем культ личности Порошенко вреден для украинских патриотов

Ведь без ежедневных упоминаний о нем, был бы себе лидер партии с телеканалами. Да и то, какой там процент зрителей у этих каналов:?

Был бы и был.

Кандидат с негативом.

Кандидат, на второй срок не проходящий.

Кандидат "на крючке" посадки.

Лучший оппонент для власти в 2024 году.

Его не посадят. Его и дальше будут использовать, в качестве образа врага.

Додержат до 2024 года, чтобы президент вновь смог победить.

Интересно, понимает ли бывший президент, что его просто используют?

Чтобы на правом фланге не образовался новый кандидат, который захочет этот фланг занять. Новый возможный лидер. Который не был ни в революции, ни в кресле президента.

Когда отойдут в сторону Порошенко, Тимошенко, Левочкин и Медведчук, новые "детки" политических проектов войдут в игру.

Хотите сместить действующего президента? Уходите сейчас, дайте дорогу тем, у кого нет ни вашего антирейтинга, ни ваших минусов. Всего меньше трех лет осталось.

Хотите договорится с этими? Ну. Каждый станет олигархом или его слугой. Вот и будете потом пытаться отмотать историю назад.

А история не пойдет вспять. В учебники истории так и войдете. Олигархами.

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