Ящик Пандоры. Пока вы радуетесь проблемам Шария, еще чуть чуть — и придут за вами

СБУ объявила о подозрении в госизмене тому, кого вы все так не любите (кажется). Шарию.

Знаете, основа какая для обвинения?

Передавал гостайны? Нет.

Разворовал часть военных заводов? Нет.

Может, шпионил и записывал разговоры? Нет.

Основа обвинения – "экспертиза" каких-то там экспертов, аналитических центров.

То есть, за слова и высказывания.

Хм.

То есть, ни одного обвинения по делам, которые все (хейтеры Шария — Ред) рекламируют: "педофилия" или что они там еще в сетях пишут?

Ну, хотя бы, непрозрачность финансирования тут. Да, хоть что-то. Что реально.

Нету. Не нашли.

Ну, сложно, может, искать. Не знаю.

Знаете, к политику/блогеру/журналисту можно относиться, как вам нравится.

У меня вопросов к Шарию много. Кто финансирует и тд. Как и к каждой украинской партии.

Но, за слова лепить "госизмену" – перебор. Вам не кажется? Прийти могут за любым критиком власти.

За уличным протестующим националистом не придут. За журналистом, блогером, оппозицией, придут.

Он одиозный – да.

Скандальный – да.

Вопросов дофига.

Но разоблачает власть. А партия его вошла в органы власти. Стала оппозицией.

Нравится это кому-то или нет.

Это уже второй случай атаки на оппозицию(за последнее время — Ред).

Выключим вкусы и предпочтения. Некая страна. В ней есть президент и органы, которые разгоняются по оппозиции и медиа.

Как называют такой процесс? Становление авторитарного режима.

Вот это значимо. Зеленский последовательно зачищает все, что может помешать ему взойти на второй срок.

Пока вы радуетесь проблемам Шария и Медведчука, еще чуть чуть — и к вам придут. Вчера уже "Прямому" это обещали (Арестович). Ждите.

Чуда не будет. История все это знает.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.