Ящик Пандоры. Пока вы радуетесь проблемам Шария, еще чуть чуть — и придут за вами
Обвинять за критику власти в "госизмене" – перебор. Вам не кажется? Как называют такой процесс? Становление авторитарного режима. Зеленский последовательно зачищает все, что может помешать ему взойти на второй срок. Пока вы радуетесь проблемам Шария и Медведчука, еще чуть чуть — и к вам придут.
СБУ объявила о подозрении в госизмене тому, кого вы все так не любите (кажется). Шарию.
Знаете, основа какая для обвинения?
Передавал гостайны? Нет.
Разворовал часть военных заводов? Нет.
Может, шпионил и записывал разговоры? Нет.
Основа обвинения – "экспертиза" каких-то там экспертов, аналитических центров.
То есть, за слова и высказывания.
Хм.
То есть, ни одного обвинения по делам, которые все (хейтеры Шария — Ред) рекламируют: "педофилия" или что они там еще в сетях пишут?
Ну, хотя бы, непрозрачность финансирования тут. Да, хоть что-то. Что реально.
Нету. Не нашли.
Ну, сложно, может, искать. Не знаю.
Знаете, к политику/блогеру/журналисту можно относиться, как вам нравится.
У меня вопросов к Шарию много. Кто финансирует и тд. Как и к каждой украинской партии.
Но, за слова лепить "госизмену" – перебор. Вам не кажется? Прийти могут за любым критиком власти.
За уличным протестующим националистом не придут. За журналистом, блогером, оппозицией, придут.
Он одиозный – да.
Скандальный – да.
Вопросов дофига.
Но разоблачает власть. А партия его вошла в органы власти. Стала оппозицией.
Нравится это кому-то или нет.
Это уже второй случай атаки на оппозицию(за последнее время — Ред).
Выключим вкусы и предпочтения. Некая страна. В ней есть президент и органы, которые разгоняются по оппозиции и медиа.
Как называют такой процесс? Становление авторитарного режима.
Вот это значимо. Зеленский последовательно зачищает все, что может помешать ему взойти на второй срок.
Пока вы радуетесь проблемам Шария и Медведчука, еще чуть чуть — и к вам придут. Вчера уже "Прямому" это обещали (Арестович). Ждите.
Чуда не будет. История все это знает.
Публикуется с согласия автора.