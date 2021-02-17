Ящик Пандори. Поки ви радієте проблемам Шарія, ще трохи — і прийдуть за вами

СБУ оголосила про підозру в зраді того, кого ви всі так не любите (здається). Шарію.

Знаєте, підстави які для звинувачення?

Передавав держтаємниці? Ні.

Розікрав частину військових заводів? Ні.

Може, шпигував і записував розмови? Ні.

Підстава для звинувачення — "експертиза" якихось там експертів, аналітичних центрів.

Тобто, за слова та висловлювання.

Хм.

Тобто, жодного звинувачення у справах, які всі (хейтери Шарія — Ред) рекламують: "педофілія" чи що вони там ще в мережах пишуть?

Ну, хоча б, непрозорість фінансування тут. Так, хоч щось. Що реально.

Немає. Не знайшли.

Ну, складно, може, шукати. Не знаю.

Знаєте, до політика/блогера/журналіста можна ставитися, як вам подобається.

У мене питань до Шарія багато. Хто фінансує і т. д. Як і до кожної української партії.

Але, за слова ліпити "держзраду" — перебір. Вам не здається? Прийти можуть за будь-яким критиком влади.

За вуличним протестувальником-націоналістом не прийдуть. За журналістом, блогером, опозицією, прийдуть.

Він одіозний — так.

Скандальний — так.

Питань дофіга.

Але викриває владу. А партія його увійшла в органи влади. Стала опозицією.

Подобається це комусь чи ні.

Це вже другий випадок атаки на опозицію (за останній час — Ред).

Приберемо смаки і переваги. Якась країна. У ній є президент та органи, які розганяються по опозиції та медіа.

Як називають такий процес? Становлення авторитарного режиму.

Ось це значимо. Зеленський послідовно зачищає все, що може перешкодити йому зійти на другий термін.

Поки ви радієте проблемам Шарія та Медведчука, ще трохи — і до вас прийдуть. Вчора вже "Прямому" це обіцяли (Арестович). Чекайте.

Дива не буде. Історія все це знає.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.