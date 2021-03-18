Face mask — нова реальність. Чому пандемія в Україні триватиме до 2024 року
Ходити в масках. Закриватися і відкриватися бізнесу. Жити у страху за рідних і близьких. Повторно хворіти. Такі перспективи чекають українців до 2023 — 2024 року. Раніше цього часу взяти пандемію коронавірусу під контроль не вийде.
15053 випадки зараження ковідом.
Навесні минулого року я зробив прогноз, що ковід не взяти під контроль раніше осені 2021 року.
Наразі статистика українська і світова та кількість вакцинованих людей говорять про інше.
Ходити в масках. Закриватися і відкриватися бізнесу. Жити в страху за рідних і близьких. Повторно хворіти будемо до 2023 — 2024 року.
На чому грунтувався прогноз? Динаміка зростання, оцінка кількості вакцин, які фірма зможе виготовити за кілька років, доступність вакцини країнам третього світу, публічні заяви ВООЗ і виробників вакцини.
Україна у хвості тих країн, які останніми отримують вакцину.
Навіщо пишу?
Замітка для себе. Планувати бізнес, життя, спілкування і проекти необхідно з урахуванням нової реальності.
Face mask — наша нова реальність.
Плюси теж є: ринки сильно очистяться від халатників і непрофесіоналів.
Залишаться — стійкі. Залишаться — професіонали.
Криза завжди породжувала переможців і лідерів. У бізнесі, політиці, суспільному житті.
Вистояти і перемогти. Для цього потрібні ресурси, гроші, люди і знання. Ті, у кого це є — переможуть і вистоять.
Решта назавжди втратять кращі роки свого життя, так ніколи і не відновивши колишні успіхи і плани.
Задумайтесь над цим.