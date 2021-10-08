Помер чи вбитий? Чому загибель депутата Полякова стоїть в одному ряду із замахом на Шефіра

Помер Антон Поляков. Опозиційний депутат. Колишній "слуга народу". За попередньою інформацією, стало погано в таксі.

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За іншою інформацією знайдений вже мертвим. Наразі точних заяв немає.

Але інформацію про смерть підтвердили вже офіційні особи.

То в перших помічників президента стріляють. То ось це. Країна, в якій, яким би чином не йшлося слідство, його результатам не довіряють.

Я ставлю інцидент з Антоном Поляковим на один рівень із замахом на Шефіра. Розслідування з корупції. І так далі.

Президент контролює уряд, бере під тиск і контроль місцеву владу. Контролює парламент і виганяє тих, хто насмілюється виступити проти.

Закон не писаний нікому. Порушується що тими, що цими. Знахабніли від безкарності настільки, що нападають на журналістів.

Сильні політики стали "зеленими кнопками". Зелені кнопки так ніким і не стали.

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Поліція — під контролем. Усі силовики, які є — під контролем.

Опозиція — в страху. Одні пісні співають, поки інші Путіна з днем народження вітають.

Остаточно формується новий гібридний авторитарний режим.

Другий термін — сядуть багато. Другий термін буде, можливо, не останнім. Конституцію змінять точно.

Чим ми відрізняємося від Росії в такому випадку?

Не вірю, що президент настільки відірвався від реальності. Але вірю в дві речі.

Перше — оточення президента тримається за свої крісла сильно і боїться США.

Друге — з'явилися сили, які готові вже зруйнувати цей режим. Їхній список у санкціях від РНБО.

Поляков кілька днів тому заявив про похід у НАБУ і свідчення у "конвертах". Дав свідчення на режим. Й ось.

Я вважаю — це вбивство, щоб підірвати цей режим. Посіяти недовіру і паніку.

Першоджерело.