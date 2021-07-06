Ідеальний ворог. Чому Зеленський не посадить Порошенка і які плани на нього у Банкової

Порошенко "на стероїдах". Зрозуміло це фігура мови. Сам він ніяких стероїдів не приймає.

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Його медійно на них тримають. Телеграм-канали з регулярністю тисячу разів на день обливають його брудом.

Канали, які ведуть мої колишні колеги з офісу. Арестович — без нього жити не може, а депутати в ефірах — і поготів. Темники і рекомендації — то все Петро Олексійович робив.

Навіщо? Щоб тримати роль "опонента". Заводити його прихильників і об'єднувати їх навколо Порошенка. Штучно тримати при ньому і навколо нього.

Адже без щоденних згадок про нього, був би собі лідер партії з телеканалами. Та й то, який там відсоток глядачів у цих каналів?

Був би і був.

Кандидат з негативом.

Кандидат, на другий термін не проходить.

Кандидат "на гачку" посадки.

Кращий опонент для влади у 2024 році.

Його не посадять. Його і далі будуть використовувати, як образ ворога.

Дотримають до 2024 року, щоб президент знову зміг перемогти.

Цікаво, чи розуміє колишній президент, що його просто використовують?

Щоб на правому фланзі не утворився новий кандидат, який захоче цей фланг зайняти. Новий можливий лідер. Який не був ні у революції, ні у кріслі президента.

Коли відійдуть в сторону Порошенко, Тимошенко, Льовочкін і Медведчук, нові "дітки" політичних проектів увійдуть в гру.

Хочете змістити чинного президента? Ідіть зараз, дайте дорогу тим, у кого немає ні вашого антирейтингу, ні ваших мінусів. Всього менше трьох років залишилося.

Хочете домовиться з цими? Ну. Кожен стане олігархом або його слугою. Ось і будете потім намагатися відмотати історію назад.

А історія не піде назад. В підручники історії так і ввійдете. Олігархами.

Першоджерело.