Електоральна революція. Як додаток "Дія" знову зробить Зеленського президентом
Електронне голосування на виборах в Україні стане другою електоральною революцією в країні після виборів 2019 року і є єдиною надією для Володимира Зеленського переобратися на другий термін.
Вчора, виступаючи в Стенфордському університеті в США президент Зеленський заявив: українці зможуть голосувати через інтернет.
Це буде друга електоральна революція. Перша — коли в 2019 році народ "перекинув" старі еліти.
Вчорашні діти у 18 років вперше проголосують. Ті, хто не ходив на вибори — вперше проголосують.
Мільйони, які виїхали з країни, — проголосують.
А старим партіям все так само потрібно буде везти бабусю на дільницю.
Голосування в інтернеті — єдина надія Володимира Зеленського переобратися на другий термін.
Питання тільки одне: це буде голосування один день або законом голосувати дозволять заздалегідь, наприклад тиждень.
Ви подивіться відео з дівчиною, яка бігає по майдану. Медіа не дадуть поганої картинки — всі неугодні закриють.
І тут додаток "Дія" скаже — "а проголосуй зараз, ось у цю хвилину, на емоціях".
Це буде революція. До якої ви не готові.