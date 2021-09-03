Електоральна революція. Як додаток "Дія" знову зробить Зеленського президентом

Вчора, виступаючи в Стенфордському університеті в США президент Зеленський заявив: українці зможуть голосувати через інтернет.

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Це буде друга електоральна революція. Перша — коли в 2019 році народ "перекинув" старі еліти.

Вчорашні діти у 18 років вперше проголосують. Ті, хто не ходив на вибори — вперше проголосують.

Мільйони, які виїхали з країни, — проголосують.

А старим партіям все так само потрібно буде везти бабусю на дільницю.

Голосування в інтернеті — єдина надія Володимира Зеленського переобратися на другий термін.

[ + – ] У путінській РФ опозиція критикує багатоденне дистанційне електронне голосування, як фактично непідконтрольний механізм фальсифікації підсумків виборів.

[ + – ] На останніх президентських виборах у США дистанційне голосування стало для Дональда Трампа і його прихильників основною мішенню для звинувачень у махінаціях із підрахунком голосів.

Питання тільки одне: це буде голосування один день або законом голосувати дозволять заздалегідь, наприклад тиждень.

Ви подивіться відео з дівчиною, яка бігає по майдану. Медіа не дадуть поганої картинки — всі неугодні закриють.

І тут додаток "Дія" скаже — "а проголосуй зараз, ось у цю хвилину, на емоціях".

Це буде революція. До якої ви не готові.

Першоджерело.