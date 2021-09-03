Электоральная революция. Как приложение "Дия" снова сделает Зеленского президентом

Вчера, выступая в Стэнфордском университете в США президент Зеленский заявил: украинцы смогут голосовать через интернет.

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Это будет вторая электоральная революция. Первая — когда в 2019 году народ "опрокинул" старые элиты.

Вчерашние дети в 18 лет впервые проголосуют. Те, кто не ходил на выборы — впервые проголосуют.

Уехавшие из страны миллионы — проголосуют.

А старым партиям все также нужно будет везти бабушку на участок.

Голосование в интернете — единственная надежда Владимира Зеленского, чтобы переизбраться на второй срок.

[ + – ] В путинской РФ оппозиция критикует многодневное дистанционное электронное голосование, как фактически неподконтрольный механизм фальсификации итогов выборов.

[ + – ] На последних президентских выборах в США дистанционное голосование стало для Дональда Трампа и его сторонников основной мишенью для обвинений в махинациях с подсчетом голосов.

Вопрос только один: это будет голосование один день или законом голосовать разрешат заранее, например неделю.

Вы посмотрите видео с бегающей девушкой по майдану. Медиа не дадут плохой картинки — все неугодные закроют.

И здесь приложение "Дия" скажет — "а проголосуй сейчас, вот в эту минуту, на эмоциях".

Это будет революция. К которой вы не готовы.

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