Электоральная революция. Как приложение "Дия" снова сделает Зеленского президентом
Электронное голосование на выборах в Украине станет второй электоральной революцией в стране после выборов 2019 года и является единственной надеждой для Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.
Вчера, выступая в Стэнфордском университете в США президент Зеленский заявил: украинцы смогут голосовать через интернет.
Это будет вторая электоральная революция. Первая — когда в 2019 году народ "опрокинул" старые элиты.
Вчерашние дети в 18 лет впервые проголосуют. Те, кто не ходил на выборы — впервые проголосуют.
Уехавшие из страны миллионы — проголосуют.
А старым партиям все также нужно будет везти бабушку на участок.
Голосование в интернете — единственная надежда Владимира Зеленского, чтобы переизбраться на второй срок.
Вопрос только один: это будет голосование один день или законом голосовать разрешат заранее, например неделю.
Вы посмотрите видео с бегающей девушкой по майдану. Медиа не дадут плохой картинки — все неугодные закроют.
И здесь приложение "Дия" скажет — "а проголосуй сейчас, вот в эту минуту, на эмоциях".
Это будет революция. К которой вы не готовы.