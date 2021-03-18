Face mask – новая реальность. Почему пандемия в Украине продлится до 2024 года

15053 случая заражения ковидом.

Весной прошлого года я сделал прогноз, что ковид не взять под контроль раньше осени 2021 года.

Сейчас статистика украинская и мировая, количество людей вакцинированных говорят про другое.

Ходить в масках. Закрываться и открываться бизнесу. Жить в страхе за родных и близких. Повторно болеть будем до 2023 — 2024 года.

На чем основывался прогноз? Динамика роста, оценка количества вакцин, которые фарма сможет произвести за несколько лет, доступность вакцины странам третьего мира, заявления публичные ВОЗ и производителей вакцины.

Украина находится в хвосте тех стран, которые последними получают вакцину.

Зачем пишу?

Заметка для себя. Планировать бизнес, жизнь, общение и проекты необходимо с учетом новой реальности.

Face mask – наша новая реальность.

Плюсы тоже есть: рынки сильно очистятся от поделкиных и непрофессионалов.

Останутся – стойкие. Останутся – профессионалы.

Кризис всегда рождал победителей и лидеров. В бизнесе, политике, общественной жизни.

Выстоять и победить. Для этого нужны ресурсы, деньги, люди и знания. Те, у кого это есть – победят и выстоят.

Остальные навсегда потеряют лучшие годы своей жизни, так никогда и не восстановив былые успехи и планы.

Задумайтесь над этим.

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