Face mask – новая реальность. Почему пандемия в Украине продлится до 2024 года
Ходить в масках. Закрываться и открываться бизнесу. Жить в страхе за родных и близких. Повторно болеть. Такие перспективы ждут украинцев до 2023 - 2024 года. Раньше этого времени взять пандемию коронавируса под контроль не получится.
15053 случая заражения ковидом.
Весной прошлого года я сделал прогноз, что ковид не взять под контроль раньше осени 2021 года.
Сейчас статистика украинская и мировая, количество людей вакцинированных говорят про другое.
Ходить в масках. Закрываться и открываться бизнесу. Жить в страхе за родных и близких. Повторно болеть будем до 2023 — 2024 года.
На чем основывался прогноз? Динамика роста, оценка количества вакцин, которые фарма сможет произвести за несколько лет, доступность вакцины странам третьего мира, заявления публичные ВОЗ и производителей вакцины.
Украина находится в хвосте тех стран, которые последними получают вакцину.
Зачем пишу?
Заметка для себя. Планировать бизнес, жизнь, общение и проекты необходимо с учетом новой реальности.
Face mask – наша новая реальность.
Плюсы тоже есть: рынки сильно очистятся от поделкиных и непрофессионалов.
Останутся – стойкие. Останутся – профессионалы.
Кризис всегда рождал победителей и лидеров. В бизнесе, политике, общественной жизни.
Выстоять и победить. Для этого нужны ресурсы, деньги, люди и знания. Те, у кого это есть – победят и выстоят.
Остальные навсегда потеряют лучшие годы своей жизни, так никогда и не восстановив былые успехи и планы.
Задумайтесь над этим.