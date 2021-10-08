Умер или убит? Почему гибель депутата Полякова стоит в одном ряду с покушением на Шефира

Умер Антон Поляков. Оппозиционный депутат. Бывший "слуга народа". По предварительной информации, стало плохо в такси.

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По другой информации найден уже мертвым. На данный момент точных заявлений нет.

Но информацию о смерти подтвердили уже официальные лица.

То в первых помощников президента стреляют. То вот это. Страна, в которой, каким бы образом не шло следствие, его результатам не доверяют.

Я ставлю инцидент с Антоном Поляковым на один уровень с покушением на Шефира. Расследования по коррупции. И так далее.

Президент контролирует правительство, берет под давление и контроль местную власть. Контролирует парламент и изгоняет тех, кто осмеливается выступить против.

Закон не писан никому. Нарушается что теми, что этими. Оборзели от безнаказанности настолько, что нападают на журналистов.

Сильные политики стали "зелеными кнопками". Зеленые кнопки так никем и не стали.

Важно

С места – в карьеру. Станет ли Разумков соперником Зеленского после своей отставки

Полиция – под контролем. Все силовики, что есть – под контролем.

Оппозиция – в страхе. Одни песни поют, пока другие Путина с днем рождения поздравляют.

Окончательно формируется новый гибридный авторитарный режим.

Второй срок – сядут многие. Второй срок будет, возможно, не последним. Конституцию поменяют точно.

Чем мы отличаемся от России в таком случае?

Не верю, что президент настолько оторвался от реальности. Но верю в две вещи.

Первое – окружение президента держится за свои кресла сильно и боится США.

Второе – появились силы, которые готовы уже свалить этот режим. Их список в санкциях от СНБО.

Поляков несколько дней назад заявил про поход в НАБУ и показания по "конвертам". Дал показания на режим. И вот.

Я считаю – это убийство, чтобы подорвать этот режим. Посеять недоверие и панику.

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